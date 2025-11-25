قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابنة مروة عبد المنعم تخطف الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مروة عبد المنعم وابنتها
مروة عبد المنعم وابنتها
أحمد البهى

وصلت الفنانة مروة عبد المنعم منذ قليل إلى السجادة الحمراء، لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث من المقرر أن تشارك من خلال ورشة ضمن فاعليات المهرجان.

وظهرت برفقة مروة عبد المنعم ابنتها حور التي خطفت الانظار علي السجادة الحمراء.

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد اعلن عن مكرمي الدورة العاشرة .

وجاءت قائمة المكرمين كالتالي: تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين من جمهورية مصر العربية، وسيتم تكريمها في حفل الافتتاح ، كما يكرم المهرجان النجمة يسرا، والتي قدمت للمسرح أعمالًا بارزة منها بداية ونهاية (1985)، كعب عالي (1996)، ولما بابا ينام (2002)، وعادت إلى خشبة المسرح بعد غياب 22 عامًا من خلال مسرحية "ملك والشاطر" عام 2024 ضمن موسم الرياض.

ويُكرم المهرجان أيضًا النجم هاني رمزي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، الذي أضحك الملايين بأدواره في السينما والتلفزيون، وفي المسرح، وتميز بأدائه الكوميدي الراقي الذي يجمع بين المتعة والرسالة الهادفة، وحقق نجاحات جماهيرية كبيرة عبر مسيرته الفنية.

كما يكرم المهرجان المخرج العالمي ديفيد هارولد من فرنسا بوصفه الشخصية الدولية المكرمة، ويعد أحد أهم رواد  المسرح والأدب الفرنسي، وقد كرس حياته لخدمة الثقافة المسرحية والفنية، كما أسّس في مدينة أفينيون إمبراطورية فنية متكاملة ضمّت الإنتاج والتوزيع والعروض المسرحية، ويكرم الدكتور جون ونج سون من كوريا الجنوبية بوصفه الشخصية الكورية المكرمة، وهو عضو مجلس إدارة جمعية مسرح دايجون ورئيس مهرجان دايجون الدولي للمسرح ،

ومن مصر أيضًا، يُكرم الفنان القدير محمد رضوان، الذي بدأ مسيرته مع الفنان محمد صبحي منذ أواخر الثمانينيات، وشارك في مسرحيات المزاد (1989)، كارمن (2000)، وزكي في الوزارة (2008)، واشتهر بشخصية "حلقوم" في مسلسل يوميات ونيس (1997)، كما شارك في السينما بعدد من الأفلام .

ومن دولة الكويت، يكرم المهرجان الفنان القدير شهاب جوهر، الذي بدأ مشواره الفني عام 1998 من خلال المسرح الشبابي، وشارك في عدد من الأعمال المسرحية منها صرخة الأشباح، زومبي (2015)، الثمن (2020)، حلم أمينة (2022)، وشقة لندن. اشتهر بأدواره في مسلسلات مر السنين (2003) وأمينة حاف (2021)، كما يشهد المهرجان تكريم الدكتور عبدالكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، المخرج والمؤلف والباحث المسرحي وعضو مجلس الدولة العماني (2023)، واستشاري مشروع المسرح الوطني في السلطنة، والحاصل على وسام قابوس بن سعيد للثقافة والعلوم والفنون (2006).

ومن دولة قطر، يُكرم الفنان القدير حمد عبد الرضا، الممثل والمخرج والمنتج الذي شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات المهمة منها يوم آخر، زمان الوصل، ذي قار، عيال الذيب، وحتى إشعار آخر، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرقة قطر المسرحية ويدير شركة “فضائية” للإنتاج الفني، كما يكرم المهرجان الفنان الشاب محمد الحملي من دولة الكويت، الممثل والمخرج والمؤلف، المولود في 14 يناير 1986، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي بدأ مشواره في المسرح الشبابي بمسرحية النهر المسحور عام 2002، وحقق نجاحًا واسعًا في المسرح الخليجي.

ويختتم المهرجان قائمة مكرميه بتكريم الفنانة الشابة تقي الفوال، المصرية الألمانية التي لمع نجمها في الدراما الأوروبية، بعد أدائها المميز في مسلسل Druck الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة صاعدة في ألمانيا عام 2020، وتعد أول ممثلة مصرية محجبة تظهر على شاشة التلفزيون الألماني.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.


كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب

مروة عبد المنعم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد