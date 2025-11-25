التنمية المحلية تكشف بالأرقام سير العملية الانتخابية في المحافظات.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه منذ الصباح الباكر تم فتح اللجان الانتخابية في المواعيد، ولم تتأخر سوى لجنة واحدة فقط، وتم استبدال السيدة المستشارة رئيسة اللجنة.

وقال خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن هناك توافدًا على اللجان، وهذا ما رآه في غرفة العمليات، والأمور مستقرة في القاهرة والقليوبية، مشيرًا إلى أنه في لجنة 47 بمدرسة الخصوص، توفي مواطن بعد الإدلاء بصوته.

وأضاف أن محافظة الدقهلية تضم 795 لجنة، وفي لجنة 48 بمدرسة الدرافيل، الساعة 12:30، قام ابن لأحد المرشحين بتجاوزات وكسر صندوق الاقتراع، وتعاملت معه قوات الأمن، وفي لجنتي 33 و34 الساعة 4:50 حدث اشتباك بين مرشحين، وتم فض الاشتباك من قِبل الأمن، واستمرت العملية الانتخابية.

وأوضح أنه في محافظة المنوفية يوجد 541 لجنة، وتعرضت المستشارة باللجنة رقم 14 لهبوط حاد في الدورة الدموية وتم إسعافها، وفي اللجنة 20 الساعة 3:40 امتلأت صناديق الاقتراع عن آخرها، وتم دعمها بصندوقين آخرين، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية لا توجد بها مشكلات.