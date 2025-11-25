زيلينسكي: مستعدون لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال زيلينسكي:" أدعو القادة الأوروبيين إلى وضع إطار عملي لنشر قوة ضامنة في أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي:" على أوروبا أن تواصل دعم أوكرانيا طالما أن روسيا لا تظهر أي استعداد لإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي أن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل، على الرغم من ترقب استكمال المحادثات بين كييف وواشنطن.

وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن الأوكرانيين وافقوا على مسودة خطة السلام المعدلة"، موضحا أن "هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين تسويتها"، وذلك وفقا لشبكة "أيه بي سي نيوز".