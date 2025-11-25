قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

النفط يتراجع وسط مخاوف تخمة المعروض وترقب محادثات أوكرانيا

النفط
النفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب التي سجلتها في جلسة أمس، وسط تزايد المخاوف من تخمة محتملة في الإمدادات، مقابل استمرار الضبابية بشأن مصير المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وسجّل خام برنت تراجعاً قدره 0.4% ليبلغ 63.07 دولاراً للبرميل. .

فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.4% إلى 58.60 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنسبة 1.3% أمس الاثنين، مع تنامي الشكوك المحيطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية-الأوكرانية، بما يقلّص من التوقعات بشأن تدفق الإمدادات الروسية دون قيود

وأوضح «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية أمس أنّه يتوقّع فائضاً في سوق الخام خلال عام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مشيراً إلى غياب مسار واضح للعودة إلى العجز حتى حلول عام 2027.

وقال المحلل مايكل هسويه إنّ «المسار المتوقع حتى عام 2026 لا يزال يميل إلى الهبوط».

وتتجاوز توقعات تراجع السوق العام المقبل أثر احتمالات فشل المحادثات السلمية بين روسيا وأوكرانيا.

وقد يؤدّي التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، بما يسمح بعودة الإمدادات النفطية الخاضعة للعقوبات الغربية إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، تحظى أسعار النفط ببعض الدعم من تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستتجه إلى خفض معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول، وهو ما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الطلب على الخام.

