النفط يتراجع وسط مخاوف تخمة المعروض وترقب محادثات أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب التي سجلتها في جلسة أمس، وسط تزايد المخاوف من تخمة محتملة في الإمدادات، مقابل استمرار الضبابية بشأن مصير المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وسجّل خام برنت تراجعاً قدره 0.4% ليبلغ 63.07 دولاراً للبرميل. .

فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.4% إلى 58.60 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنسبة 1.3% أمس الاثنين، مع تنامي الشكوك المحيطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية-الأوكرانية، بما يقلّص من التوقعات بشأن تدفق الإمدادات الروسية دون قيود

وأوضح «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية أمس أنّه يتوقّع فائضاً في سوق الخام خلال عام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مشيراً إلى غياب مسار واضح للعودة إلى العجز حتى حلول عام 2027.

وقال المحلل مايكل هسويه إنّ «المسار المتوقع حتى عام 2026 لا يزال يميل إلى الهبوط».

وتتجاوز توقعات تراجع السوق العام المقبل أثر احتمالات فشل المحادثات السلمية بين روسيا وأوكرانيا.

وقد يؤدّي التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، بما يسمح بعودة الإمدادات النفطية الخاضعة للعقوبات الغربية إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، تحظى أسعار النفط ببعض الدعم من تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستتجه إلى خفض معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول، وهو ما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الطلب على الخام.