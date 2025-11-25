قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
توافد كبار السن في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب ببورسعيد

إسراء صبري

قالت أسماء رشاد، مراسلة "إكسترا نيوز"، من محافظة بورسعيد، إن لجان الاقتراع شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من اليوم الانتخابي، حيث توافدت مختلف الفئات العمرية للمشاركة في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025. 

وأشارت خلال رسالة على الهواء، إلى أن أحد المشاهد اللافتة كان خروج المستشار محمد عساكر من داخل لجنة معهد الشيخ محمد عابد في نطاق حي المناخ لمساعدة أحد كبار السن الذي لم تسمح حالته الصحية بدخول اللجنة، إذ قدّم له بطاقات الاقتراع والكشوف عند مدخل اللجنة لتيسير عملية التصويت.

وأضافت أسماء أن التسهيلات اللوجستية داخل محيط اللجان جاءت على أعلى مستوى، حيث تواجدت فرق الرعاية الصحية ضمن مبادرة "انتخب واطمئن" للاطمئنان على صحة الناخبين، كما جرى تخصيص ممرات منظمة لدخول وخروج المواطنين منعًا للتكدس. 

وأشارت إلى وجود متطوعين من الشباب من مديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لمساعدة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسٍ متحركة، ولوحات إرشادية، وتهوية جيدة، فضلًا عن مصادر بديلة للإضاءة تحسبًا لامتداد ساعات التصويت حتى التاسعة مساءً. 

بورسعيد محافظة بورسعيد انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

