توافد كبار السن في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب ببورسعيد

قالت أسماء رشاد، مراسلة "إكسترا نيوز"، من محافظة بورسعيد، إن لجان الاقتراع شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من اليوم الانتخابي، حيث توافدت مختلف الفئات العمرية للمشاركة في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشارت خلال رسالة على الهواء، إلى أن أحد المشاهد اللافتة كان خروج المستشار محمد عساكر من داخل لجنة معهد الشيخ محمد عابد في نطاق حي المناخ لمساعدة أحد كبار السن الذي لم تسمح حالته الصحية بدخول اللجنة، إذ قدّم له بطاقات الاقتراع والكشوف عند مدخل اللجنة لتيسير عملية التصويت.

وأضافت أسماء أن التسهيلات اللوجستية داخل محيط اللجان جاءت على أعلى مستوى، حيث تواجدت فرق الرعاية الصحية ضمن مبادرة "انتخب واطمئن" للاطمئنان على صحة الناخبين، كما جرى تخصيص ممرات منظمة لدخول وخروج المواطنين منعًا للتكدس.

وأشارت إلى وجود متطوعين من الشباب من مديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لمساعدة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسٍ متحركة، ولوحات إرشادية، وتهوية جيدة، فضلًا عن مصادر بديلة للإضاءة تحسبًا لامتداد ساعات التصويت حتى التاسعة مساءً.