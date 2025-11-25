قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معتز الخصوصي: نسبة المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية سيكون أكبر من الأولى

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
قسم التوك شو

قال معتز الخصوصي ،  الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إنه يتوقع أن يكون إقبال الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أكبر عن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي محمد عاطف، إلى أن السبب في ذلك هو توجيهات الرئيس الأخيرة منذ أيام للهيئة الوطنية للانتخابات ، بشأن المخالفات والتجاوزات الانتخابية وضرورة القيام بدورها على أكمل وجه ، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعتبر بمثابة ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الكاتب الصحفى بموقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية، أنه لولا تدخل الرئيس السيسي وتوجيهاته للهيئة الوطنية الانتخابات لكان إقبال الناخبين على المرحلة الثانية من الانتخابات سيكون ضعيف بسبب كم المخالفات والتجاوزات الانتخابية التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جعلت المواطن أنه ستكون هناك رقابة على الانتخابات وأنه يستطيع أن يدلي بصوته وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستمارس دورها.

معتز الخصوصي الكاتب الصحفى موقع صدى البلد الناخبين الانتخابات البرلمانية المتخصص في الشئون البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

علم الصين وماليزيا

الصين وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

النموالاقتصادي

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

وزير الإعلام السعودي: مبادرة السلام العربية شكلت النواة الأولى لإقامة دولة فلسطين

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد