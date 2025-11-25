معتز الخصوصي: نسبة المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية سيكون أكبر من الأولى

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إنه يتوقع أن يكون إقبال الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أكبر عن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي محمد عاطف، إلى أن السبب في ذلك هو توجيهات الرئيس الأخيرة منذ أيام للهيئة الوطنية للانتخابات ، بشأن المخالفات والتجاوزات الانتخابية وضرورة القيام بدورها على أكمل وجه ، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعتبر بمثابة ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الكاتب الصحفى بموقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية، أنه لولا تدخل الرئيس السيسي وتوجيهاته للهيئة الوطنية الانتخابات لكان إقبال الناخبين على المرحلة الثانية من الانتخابات سيكون ضعيف بسبب كم المخالفات والتجاوزات الانتخابية التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جعلت المواطن أنه ستكون هناك رقابة على الانتخابات وأنه يستطيع أن يدلي بصوته وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستمارس دورها.