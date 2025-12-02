قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينما
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
محافظات

أزمة قلبية تنهي حياة ضابط شرطة أثناء تأمين مقار انتخابات مجلس النواب بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، واقعة حزينة، بوفاة ضابط شرطة أثناء أداء مهام عمله، بعد تعرضه أزمة قلبية مفاجئة داخل مركز شرطة طما، وذلك أثناء مشاركته في المهام الأمنية الخاصة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوفاة الرائد سامي م. أ. الضابط بقطاع الخدمات الطبية، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال وجوده داخل ديوان المركز.

وكان الضابط الراحل قد تم انتدابه من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية إلى محافظة سوهاج، ضمن خطة تعزيز الخدمات الأمنية خلال فترة إعادة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها في دوائر عدة بالمحافظة خلال الأيام الجارية.

وقد شارك الضابط في متابعة الإجراءات الصحية والدعم الطبي المخصص للقوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.

وبحسب الفحص الأولي وشهادة عدد من زملائه، فقد شعر الرائد سامي بحالة إعياء شديدة أثناء أداء عمله اليوم، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ داخل المركز، وعلى الفور تم استدعاء طاقم الإسعاف، ومحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة رسميًا.

كما نعت مديرية أمن سوهاج الضابط الراحل، مؤكدة أنه كان يؤدي واجبه بكل إخلاص في خدمة العمل الأمني، وتسود حالة من الحزن بين ضباط وأفراد الشرطة وزملاء الفقيد، الذين أكدوا أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق رفيعة، وأن وفاته جاءت أثناء أدائه واجبه الوطني في واحدة من أكثر الفترات الأمنية حساسية بالمحافظة.

