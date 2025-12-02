التنسيقية تشارك في اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة في الدكتور هيثم الشيخ، مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاجتماع التنسيقي لأحزاب تحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر».

وأكد الدكتور هيثم الشيخ، أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على أن الانتخابات البرلمانية الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على الالتزام بالقانون، وأن أي أخطاء أو مخالفات محدودة لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني عند الحاجة.

وأضاف أنه تم التأكيد على رفض حملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى من بعض الجهات، وكذلك أهمية رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب لضمان دولة قوية وشعب واعٍ.

وأشار مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الاجتماع شهد دعوة الأحزاب لكافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام أحكام القضاء، والتأكيد على أن القانون هو الإطار الحاكم والمشاركة الشعبية حجر الأساس للعملية الديمقراطية، وأن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.

وأوضح الشيخ، أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع أكدت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل ترسيخ مؤسسات الدولة وتصحيح المسار بغض النظر عن ضجيج المشككين.