أحزاب القائمة الوطنية: نلتزم باستكمال الاستحقاق الانتخابي.. وندعو كافة القوى السياسية للتنافس الشريف

جدد أحزاب القائمة الوطنية، التزامهم الكامل باستكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات وندعو كافة القوى السياسية للتنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها واحترام أحكام القضاء، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

وقال أحزاب القائمة الوطنية:" نؤكد أن القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة والمشاركة الشعبية الحقيقية هي حجر الأساس للعملية الديمقراطية".

وتابع أحزاب القائمة الوطنية:" الوحدة الوطنية فوق كل حسابات حزبية أو مصالح شخصية".

وأكمل أحزاب القائمة الوطنية: “نؤكد أهمية تبني سياسيات وإجراءات من شأنها رفع مستوى الوعي والمشاركة السياسية والحزبية لدى الجميع مستقبلا”.

وتابع أحزاب القائمة الوطنية: “مصر دولة وشعبا ومؤسسات ماضية في طريقها بثبات تحت قيادة الرئيس السيسي لا يغيرها ضجيح المشككين ولا تنال منها دعاوى الإحباط”.