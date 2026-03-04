حسن أخويا سرقها.. عصام عمر بتعليق طريف علي تأجيل الحلقة الأخيرة من عين سحرية

علق الفنان عصام عمر عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علي تأجيل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله عين سحرية.

وقال عصام عمر بشكل طريف: نعتذر جدًا عن تأخير عرض الحلقة الأخيرة حسن أخويا سرقها من أوضة المونتاج.

وتدور أحداث مسلسل “عين سحرية” حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وإبرام سعيد كل من باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد.