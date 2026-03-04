أحمد الجنايني يُهنئ منة شلبي بنجاح «صحاب الأرض»: فخور بيكي والعمل هيعيش سنين

وجّه المنتج أحمد الجنايني رسالة تهنئة لزوجته الفنانة منة شلبي بعد النجاح الذي حققه مسلسل أصحاب الأرض، معربًا عن فخره الكبير بأدائها واختياراتها الفنية

وكتب الجنايني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “مبروك من قلبي أنا حقيقي فخور بيكي، اصحاب الأرض مش مجرد مسلسل ده عمل بيحكي قضية مهمة بصدق وشجاعة، عمل هيعيش سنين كتير”.

وتابع: "مبروك النجاح الكبير و مبروك على الاداء الصادق

والقوي، وعلى اختيارك دايمًا للأعمال اللي ليها معنى وتأثير".

وأضاف: “ربنا جزاكي على .قد مجهودك وتعبك، وشكرًا على احترامك وإخلاصك في شغلك ”.

وأكمل: “دكتور بيتر إيه الحلاوة والجمال ده، قدرت توصل الإحساس لدرجة إني حسيت إني عايش معاناتهم وصمودهم، وعمر ما كان الإحساس ده هيوصل من غير مخرج وممثلين موهوبين جدًا ومؤمنين بالقضية اللي بيقدموها، وصورة وديكور وملابس خلّونا نحس إننا عايشين معاهم و وموسيقى أكثر من رائعة، وكل ده ما كانش هيحصل من غير إنتاج قوي جدًا”.

واختتم: "كل قق والتقدير لكل صُنّاع هذا العمل على تقديم قصة تستحق أن تروى

مبروك".

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.