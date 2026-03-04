قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
أحمد الجنايني يُهنئ منة شلبي بنجاح «صحاب الأرض»: فخور بيكي والعمل هيعيش سنين

يارا أمين

وجّه المنتج أحمد الجنايني رسالة تهنئة  لزوجته الفنانة منة شلبي بعد النجاح الذي حققه مسلسل أصحاب الأرض، معربًا عن فخره الكبير بأدائها واختياراتها الفنية

وكتب الجنايني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “مبروك من قلبي أنا حقيقي فخور بيكي، اصحاب الأرض مش مجرد مسلسل ده عمل بيحكي قضية مهمة بصدق وشجاعة، عمل هيعيش سنين كتير”.

وتابع: "مبروك النجاح الكبير و مبروك على الاداء الصادق
والقوي، وعلى اختيارك دايمًا للأعمال اللي ليها معنى وتأثير". 

وأضاف: “ربنا جزاكي على .قد مجهودك وتعبك، وشكرًا على احترامك وإخلاصك في شغلك ”.

وأكمل: “دكتور بيتر إيه الحلاوة والجمال ده، قدرت توصل الإحساس لدرجة إني حسيت إني عايش معاناتهم وصمودهم، وعمر ما كان الإحساس ده هيوصل من غير مخرج وممثلين موهوبين جدًا ومؤمنين بالقضية اللي بيقدموها، وصورة وديكور وملابس خلّونا نحس إننا عايشين معاهم و وموسيقى أكثر من رائعة، وكل ده ما كانش هيحصل من غير إنتاج قوي جدًا”.

واختتم: "كل قق والتقدير لكل صُنّاع هذا العمل على تقديم قصة تستحق أن تروى 
مبروك".

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي. 

