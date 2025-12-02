8 وزراء سابقون يعودون للبرلمان عبر القائمة الوطنية في انتخابات 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة وشهدت منافسة بين 1316 مرشحًا على النظام الفردي.

كما كشفت الهيئة عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي قطاع القاهرة وجنوب ووسط وشمال الدلتا وقطاع غرب الدلتا.

وشهدت القائمة الوطنية حضورا لافتا لعدد من الوزراء السابقين، بلغ عددهم 8 وزراء، جاءوا موزعين على المحافظات المختلفة وفق الآتي:

أسماء الوزراء السابقين على القائمة الوطنية

1. الدكتور عاصم الجزار

وزير الإسكان السابق، مرشح القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية.

2. الدكتور السيد القصير

وزير الزراعة السابق، على القائمة الوطنية بمحافظة الغربية، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية.

3. اللواء محمود شعراوي

وزير التنمية المحلية السابق، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة غرب الدلتا.

4. المستشار علاء الدين فؤاد

وزير الشئون النيابية السابق، مرشح القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية.

5. الفريق محمد عباس حلمي

وزير الطيران المدني السابق، ممثلًا عن حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة.

6. الدكتور طارق الملا

وزير البترول السابق، مرشح القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.

7. الدكتور أشرف حاتم

وزير الصحة الأسبق، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن بدائرة غرب الدلتا.

8. الدكتور محمد سعفان

وزير القوى العاملة الأسبق، مرشح القائمة الوطنية بمحافظة الجيزة، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.