برلماني: معرض إيديكس 2025 يعكس حجم التقدم الذي حققته مصر في مجال الصناعات الدفاعية

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالافتتاح المهيب للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، الذي شهد حضوره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم منصات عالمية تستقطب كبار المنتجين لنظم التسليح من مختلف الدول، مؤكداً أن الفقرات الفنية وعروض مشروعات التصنيع المشترك، جاءت لتعبر عن حجم التقدم الذي حققته مصر في مجال الصناعات الدفاعية، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام مباشر بتطوير هذا القطاع الحيوي.



وثمّن أبو النصر في بيان له اليوم، الكلمة المهمة التي ألقاها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والتي أكد خلالها أن المعرض بات منصة دولية رائدة تعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الدفاعية المتطورة، مشيراً إلى أن حديث القائد العام عن التحولات المتسارعة في العالم والصراعات المتشابكة يؤكد وعي الدولة المصرية بضرورة امتلاك القدرة الشاملة والاستعداد الدائم لمواجهة أي تهديدات، كما عكس تأكيده على صواب رؤية مصر وتحذيرات الرئيس المتكررة من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد تجر العالم إلى مصير مجهول، وهي رؤية اتضحت بجلاء خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام، الذي جمع الدول المؤمنة بالحلول العادلة وتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء.



وأشار ابو النصر إلى ما أبرزته الكلمة من أهمية امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة الدفاعية باعتبارها استثماراً في السلام وحماية للاستقرار، وأن القوات المسلحة المصرية ستظل قوة حكيمة ورشيدة «تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر»، ملفتاً إلى الإشارة المهمة حول افتتاح المتحف المصري الكبير كأحد شواهد عظمة الدولة، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل، بما يعكس صورة مصر الحديثة التي تقدم نفسها للعالم من خلال النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية، مؤكدة قدرتها على مواكبة التطور العالمي وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.



وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجولة التي قام بها الرئيس داخل المعرض، حيث تفقد الجناح المصري واستمع إلى شرح مفصل من إدارات الإنتاج الحربي، والعربية للتصنيع، والشركات المصرية المتخصصة، إلى جانب تفقد جناحي الإمارات والأردن، بما يعكس نهج الدولة في دعم الشراكات ونقل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الدفاعي، مؤكداً أن هذا الاهتمام الرئاسي المباشر يعزز من قدرات المؤسسات الوطنية ويرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على تطوير منظومتها الدفاعية وفق أعلى المعايير الدولية.



واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن إيديكس 2025 يمثل نموذجاً عملياً لنجاح الدولة المصرية في بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة، وأن الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية والقوات المسلحة تسهم في تعزيز الأمن القومي ودعم السلم الإقليمي والدولي، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم لتطوير القدرات القتالية وتحديث منظومة الدفاع، بما يجعل مصر دائماً في موقع القوة القادرة على حماية استقرارها وصون مقدراتها.