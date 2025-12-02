قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني
كأس العرب .. منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من الكويت فى الوقت القاتل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

علي فايز: إيديكس 2025 يعزز مكانة مصر كدولة متقدمة في الصناعات العسكرية

على فايز، أمين حزب العدل ببني سويف
على فايز، أمين حزب العدل ببني سويف

قال المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف- امين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، إن تنظيم مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» يعكس نجاح الدولة في ترسيخ حضورها على خريطة الصناعات العسكرية المتقدمة، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الرابعة يؤكد تبني الدولة لنهج يعتمد على التطوير المستمر وتعزيز القدرات الدفاعية بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية في العالم.

وأوضح فايز، أن «إيديكس» بات اليوم واحدًا من أهم المعارض الدفاعية ذات الثقل الدولي، إذ يجمع الدول الكبرى والشركات العالمية تحت مظلة واحدة، بما يتيح لمصر فرصة فريدة لبحث آفاق التعاون والتكامل الصناعي، إلى جانب استعراض إمكانياتها المتطورة في مجال تصنيع السلاح والمعدات الدفاعية.


وأكد أن هذا الحدث يعكس حجم الثقة الدولية المتنامية في السياسات المصرية تجاه تحديث الصناعات الدفاعية، موضحًا أن التوسع الملحوظ في المشاركة هذا العام دليل على قدرة الدولة على استضافة الفعاليات الاستراتيجية الكبرى، وتحويلها إلى منصة تنتج شراكات جديدة وتفتح مسارات تعاون تخدم الأمن القومي.

وأشار إلى أن المعرض يمثل أيضًا مساحة مهمة لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، حيث توفر فعالياته من ندوات وورش عمل بيئة خصبة لتبادل الخبرات وبناء تصورات حديثة حول استراتيجيات الدفاع وإدارة التحديات الأمنية المعاصرة.

وأضاف أن «إيديكس 2025» يسهم كذلك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط القطاعات المرتبطة به مثل الخدمات والسياحة، إضافة إلى دوره في رفع وعي الشباب عبر الزيارات التعليمية التي تكشف لهم حجم التطور الكبير في الصناعات الدفاعية المصرية.

واختتم أن المعرض يعزز مكانة مصر كدولة ذات قدرة متنامية في الصناعات العسكرية، ويبعث رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في تطوير بنيتها الدفاعية وتحويل الابتكار العسكري إلى عنصر محوري في بناء قوتها الإقليمية والدولية.

علي فايز حزب العدل إيديكس 2025 الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر أمام الكويت

شوبير

شوبير: أداء منتخب مصر امام الكويت يستحق التقدّم

منتخب مصر

75 دقيقة.. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الكويت في كأس العرب

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد