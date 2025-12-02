علي فايز: إيديكس 2025 يعزز مكانة مصر كدولة متقدمة في الصناعات العسكرية

قال المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف- امين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، إن تنظيم مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» يعكس نجاح الدولة في ترسيخ حضورها على خريطة الصناعات العسكرية المتقدمة، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الرابعة يؤكد تبني الدولة لنهج يعتمد على التطوير المستمر وتعزيز القدرات الدفاعية بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية في العالم.

وأوضح فايز، أن «إيديكس» بات اليوم واحدًا من أهم المعارض الدفاعية ذات الثقل الدولي، إذ يجمع الدول الكبرى والشركات العالمية تحت مظلة واحدة، بما يتيح لمصر فرصة فريدة لبحث آفاق التعاون والتكامل الصناعي، إلى جانب استعراض إمكانياتها المتطورة في مجال تصنيع السلاح والمعدات الدفاعية.



وأكد أن هذا الحدث يعكس حجم الثقة الدولية المتنامية في السياسات المصرية تجاه تحديث الصناعات الدفاعية، موضحًا أن التوسع الملحوظ في المشاركة هذا العام دليل على قدرة الدولة على استضافة الفعاليات الاستراتيجية الكبرى، وتحويلها إلى منصة تنتج شراكات جديدة وتفتح مسارات تعاون تخدم الأمن القومي.

وأشار إلى أن المعرض يمثل أيضًا مساحة مهمة لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، حيث توفر فعالياته من ندوات وورش عمل بيئة خصبة لتبادل الخبرات وبناء تصورات حديثة حول استراتيجيات الدفاع وإدارة التحديات الأمنية المعاصرة.

وأضاف أن «إيديكس 2025» يسهم كذلك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط القطاعات المرتبطة به مثل الخدمات والسياحة، إضافة إلى دوره في رفع وعي الشباب عبر الزيارات التعليمية التي تكشف لهم حجم التطور الكبير في الصناعات الدفاعية المصرية.

واختتم أن المعرض يعزز مكانة مصر كدولة ذات قدرة متنامية في الصناعات العسكرية، ويبعث رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في تطوير بنيتها الدفاعية وتحويل الابتكار العسكري إلى عنصر محوري في بناء قوتها الإقليمية والدولية.