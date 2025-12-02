إفريقية النواب : إيديكس 2025 يؤكد صعود مصر كعاصمة للتصنيع العسكري في القارة الأفريقية

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حضور الوفود الأفريقية الواسع في «إيديكس 2025» والذى شهد افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة أكبر دليل على أن مصر أصبحت الوجهة الأولى للدول الأفريقية الباحثة عن الشراكات الدفاعية.



وأوضح " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر تقدم نموذجًا متقدمًا في دمج الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي لخدمة الأمن القومي للدول الصديقة مؤكداً أن افتتاح هذا

المعرض بهذه الصورة المبهرة أكد على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها مصر عادت بقوة لتقود التعاون الدفاعي في أفريقيا بعد بناء قدرات صناعية غير مسبوقة وأن المعرض يعزز التكامل العسكري الأفريقي عبر مصر كحلقة وصل بين الصناعات العالمية والقارة كما أن العروض المصرية المتقدمة في المدرعات والطائرات بدون طيار جعلت مصر مركز جذب للدول الأفريقية إضافة إلى أن مصر أصبحت نموذجًا موثوقًا في توفير تكنولوجيا دفاعية مناسبة لاحتياجات الجيوش الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن «إيديكس» أصبح منصة سنوية تنتظرها القارة الأفريقية باعتبار مصر العمود الفقري للأمن الإقليمي في أفريقيا معرباً عن ثقته التامة فى حرص مصر الكبير على التعاون مع مختلف الدول الأفريقية فى مختلف المجالات خاصة فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر ومختلف الدول الأفريقية