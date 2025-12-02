زيارات رسمية عالمية لأجنحة الهيئة العربية للتصنيع في EDEX 2025.. إعجاب بالمنتجات الجديدة

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبري المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

أكد اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض أن الهيئة تستهدف التوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة .

تقفد أجنحة الشركات

وخلال تفقده عدد من أجنحة الشركات، منها وزارة الدفاع الإماراتية، جناح ايدج الإماراتية، زيارة جناح مجلس توازن الامارات، زيارة جناح شركة كالدس الإماراتية.

تشارك بعدد 57 منتجاً منهم 18 منتجاً

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تشارك بعدد 57 منتجاً منهم 18 منتجاً جديداً يعرض لأول مرة. مشيرا إلى أن إقامة هذا الحدث العالمي في نسخته الرابعة بالقاهرة يعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات، مما يُساهم فى إقامة شراكات صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض.

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت العديد من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في فعاليات معرض إيديكس ٢٠٢٥ علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنها زيارات كل من، نائب وزير الدفاع الأردنيق، ائد القوات البرية القوات المسلحة الإماراتية، وزير دفاع دولة افريقيا الوسطي، ونائب رئيس الأركان، والوفد المرافق، رئيس أركان جيش النيجرر، ئيس أركان دولة الجابون، رئيس هيئة التسليح الإسبانيو، وفد شركة داسو الفرنسية، وفد شركة STE الأوكرانية، وفد طلاب من أجل مصر جامعة السويس، الذين أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية.

ومنها الأنظمة غير المأهولة والقيادة والسيطرة وأنظمة مجابهة الطائرات المسيرة والعربات المدرعة المطورة والقنابل الجوية الحرة والصواريخ الجوية الحرة وذخائر المهندسين العسكريين والمقلدات العسكرية والمقذوفات وصواريخ المدفعية.

بالإضافة إلى العديد من قطع الغيار والمكونات التي يتم تصنيعها بإمكانيات مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.