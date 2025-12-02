مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع يستعد لإنتاج نظم دفاعية متقدمة بالتعاون مع شادو وينجز الصينية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة شادو وينجز الصينية.

أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع الشركة الصينية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين تكنولوجيا تصنيع نظم دفاعية متقدمة تكنولوجيا من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع الطائرات الذي يرأس مجلس إدارتها اللواء مهندس محمد عوض .

تبادل الخبرات مع الشركة الصينية العالمية

وأشار اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى اننا ننتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الشركة الصينية العالمية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة في مجال الصناعات الدفاعية.

الصناعات الدفاعية بالدول العربية

من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الصينية عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالدول العربية والأفريقية مؤكدين أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.