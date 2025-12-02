شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع و السيد " إيريك شوفالييه " سفير فرنسا بالقاهرة توقيع عقدا جديدا لتعزيز مجالات الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025.

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره لتعزيز مجالات التعاون والتكامل الصناعي مع شركة داسو الفرنسية العالمية، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وزيادة نسب التصنيع المحلي والاستفادة من قدراتها التصنيعية المتطورة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذه الخطوة تعد تعزيزا لمكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في مجال التصنيع المتطور.

معايير الثورة الصناعية الرابعة

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعد حاليا احدى سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن مجالات التعاون تتم التعاون بقوة في مجالات تصنيع بعض مكونات منتجات داسو وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال مصنع المحركات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع التي يرأس مجلس إدارتها اللواء مهندس جمال رمضان.

تكون مصانع وشركات

وأضاف أننا نتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا متطورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة داسو الفرنسية لتلبية كافة الاحتياجات المحلية والتصدير للدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه أشاد " إيريك شوفالييه " سفير فرنسا بالقاهرة، بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا على ترحيب جمهورية فرنسا ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى بحث الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات فرنسا إلي الدول العربية والأفريقية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة .

من جانبها، أشادت السيدة "آن ليز دالوت "المدير العام لشركة داسو الفرنسية في مصر، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، مؤكدة على أهمية دعم سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات شركة داسو إلى الدول العربية والأفريقية.

وأضافت أن شركة داسو الفرنسية لديها اشتراطات صارمة للجودة والتشغيل والإنتاج وهذا ما يتحقق واقعيا في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع

وفي سياق متصل، قام وفد شركة داسو الفرنسية بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع معربين عن إعجابهم بمدى تقدم وتطور المنتجات بفكر يناسب آليات الثورة الصناعية الرابعة.

كما قام اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد جناح شركة داسو الفرنسية مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية.