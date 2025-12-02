قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تطلق زيارة ميدانية لطلابها إلى معرض «إيديكس» للصناعات العسكرية

طلاب جامعة المنيا في زيارة لمعرض ايديكس
طلاب جامعة المنيا في زيارة لمعرض ايديكس
ايمن رياض

أطلقت جامعة المنيا زيارة ميدانية موسعة لطلابها من الجامعتين الحكومية والأهلية إلى معرض الصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس»، وذلك ضمن خطتها لتعزيز وعي طلابها بالجهود الوطنية في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، وإطلاعهم على أحدث المنظومات العسكرية التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والشركات المصرية بالتعاون مع الدول الصديقة.


وجاء تنظيم الرحلة بالتنسيق الكامل مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ضمن خططها لتعزيز الثقافة العسكرية الإيجابية لدى الطلاب، وتنمية الوعي بدور القوات المسلحة والصناعات الدفاعية في حماية مقدرات الدولة.
وأكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الزيارات الميدانية تعد جزءًا أصيلًا من منظومة التعليم والتكوين الجامعي، لما توفره من فرص عملية أمام الطلاب للتعرف على أحدث التقنيات الحديثة، وربط ما يدرسونه بالواقع، وصقل قدراتهم وتوسيع إدراكهم تجاه ما تشهده الدولة المصرية من تطور صناعي وعسكري.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم زيارة لطلاب الجامعتين الحكومية والأهلية يأتي في إطار رؤية الجامعة لرفع الوعي الوطني لدى طلابها، وترسيخ معاني الانتماء والفخر بما تحققه الصناعات المصرية من نجاحات متقدمة، وبما تمتلكه الدولة من قدرات تجعلها قادرة على صنع قرارها وتحقيق أمنها بسواعد أبنائها ، مؤكداً علي استمرار الجامعة في تنفيذ العديد من البرامج والزيارات الميدانية المتنوعة لخدمة طلابها أكاديميًا وتثقيفيًا، وتعزيز معارفهم وربطهم بواقع التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات.

زيارة معرض ايديكس 

 

وأضاف الدكتور مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن زيارة معرض «إيديكس» تمثل تجربة معرفية مهمة للطلاب، حيث تعرّفوا على أحدث الصناعات الدفاعية، ومنظومات التسليح المتطورة، وتكنولوجيا التصنيع الحربي، وما تشهده مصانع الهيئة العربية للتصنيع والشركات المصرية من خطوط إنتاج متقدمة، تعمل بشراكات دولية لصناعة معدات وسلاح يواكب المعايير العالمية.
وأشرف على تنظيم الزيارة وليد عبد القوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والمقدم محمد إسماعيل، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ورافق وفد جامعة المنيا الحكومية كل من: محمد صبحي، وعد أحمد، كما رافق وفد جامعة المنيا الأهلية كل من: ممدوح ملاك، راندة علي، ومحمود سمير.

جامعة المنيا معرض ايديكس منظومة التسليح الدفاعات المتطورة الانتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد