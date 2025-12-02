جامعة المنيا تطلق زيارة ميدانية لطلابها إلى معرض «إيديكس» للصناعات العسكرية

أطلقت جامعة المنيا زيارة ميدانية موسعة لطلابها من الجامعتين الحكومية والأهلية إلى معرض الصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس»، وذلك ضمن خطتها لتعزيز وعي طلابها بالجهود الوطنية في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، وإطلاعهم على أحدث المنظومات العسكرية التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والشركات المصرية بالتعاون مع الدول الصديقة.



وجاء تنظيم الرحلة بالتنسيق الكامل مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ضمن خططها لتعزيز الثقافة العسكرية الإيجابية لدى الطلاب، وتنمية الوعي بدور القوات المسلحة والصناعات الدفاعية في حماية مقدرات الدولة.

وأكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الزيارات الميدانية تعد جزءًا أصيلًا من منظومة التعليم والتكوين الجامعي، لما توفره من فرص عملية أمام الطلاب للتعرف على أحدث التقنيات الحديثة، وربط ما يدرسونه بالواقع، وصقل قدراتهم وتوسيع إدراكهم تجاه ما تشهده الدولة المصرية من تطور صناعي وعسكري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم زيارة لطلاب الجامعتين الحكومية والأهلية يأتي في إطار رؤية الجامعة لرفع الوعي الوطني لدى طلابها، وترسيخ معاني الانتماء والفخر بما تحققه الصناعات المصرية من نجاحات متقدمة، وبما تمتلكه الدولة من قدرات تجعلها قادرة على صنع قرارها وتحقيق أمنها بسواعد أبنائها ، مؤكداً علي استمرار الجامعة في تنفيذ العديد من البرامج والزيارات الميدانية المتنوعة لخدمة طلابها أكاديميًا وتثقيفيًا، وتعزيز معارفهم وربطهم بواقع التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات.

زيارة معرض ايديكس

وأضاف الدكتور مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن زيارة معرض «إيديكس» تمثل تجربة معرفية مهمة للطلاب، حيث تعرّفوا على أحدث الصناعات الدفاعية، ومنظومات التسليح المتطورة، وتكنولوجيا التصنيع الحربي، وما تشهده مصانع الهيئة العربية للتصنيع والشركات المصرية من خطوط إنتاج متقدمة، تعمل بشراكات دولية لصناعة معدات وسلاح يواكب المعايير العالمية.

وأشرف على تنظيم الزيارة وليد عبد القوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والمقدم محمد إسماعيل، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ورافق وفد جامعة المنيا الحكومية كل من: محمد صبحي، وعد أحمد، كما رافق وفد جامعة المنيا الأهلية كل من: ممدوح ملاك، راندة علي، ومحمود سمير.