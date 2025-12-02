أزهر المنيا يطلق برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين على الذكاء الاصطناعي

كشفت منطقة المنيا الأزهرية ، بدء تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهارات المعلمين بمختلف التخصصات، وشيوخ ووكلاء المعاهد والموجّهين، في خطوة نوعية نحو تعزيز قدراتهم في الحاسب الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور السريع في المنظومة التعليمية.

وأكدت المنطقة الازهرية في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تعليمية قادرة على التعامل بكفاءة مع التحول الرقمي، من خلال تدريب عملي متخصص على تطبيقات الوورد المتقدم، والإكسيل المتقدم، والذكاء الاصطناعي في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى الأمن السيبراني.

وسيتم تنفيذ البرنامج خلال إجازة نصف العام الدراسي، بواقع 6 أيام تدريبية، تشمل 3 ساعات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، مع نصف ساعة استراحة، على أن لا يقل عدد المتدربين في كل قاعة عن 25 متدربًا.

وأوضحت منطقة المنيا الأزهرية، أن الالتحاق بالبرنامج يشترط إلمام المتدرب بأساسيات الحاسب الآلي، مع إعداد قائمة بأسماء الراغبين في المشاركة من المعلمين وشيوخ ووكلاء المعاهد والموجّهين.

ويتم التدريب وفق جدول منظم يشمل:

اليوم الأول: وورد متقدم

اليوم الثاني: إكسيل متقدم

اليوم الثالث: ذكاء اصطناعي في التخصص

اليوم الرابع: ذكاء اصطناعي في التخصص

اليوم الخامس: أمن سيبراني

اليوم السادس: ،التحول الرقمي وتوظيفه في التخصص

وأكدت المنطقة الازهرية ان هذة الخطوة تؤكد مضي الأزهر الشريف نحو بناء معلم واعٍ، قادر على مواكبة التحول الرقمي، وإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية.

