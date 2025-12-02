قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أزهر المنيا يطلق برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين على الذكاء الاصطناعي

المنطقة الازهرية بالمنيا
ايمن رياض

كشفت منطقة المنيا الأزهرية ، بدء تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهارات المعلمين بمختلف التخصصات، وشيوخ ووكلاء المعاهد والموجّهين، في خطوة نوعية نحو تعزيز قدراتهم في الحاسب الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور السريع في المنظومة التعليمية.

وأكدت المنطقة الازهرية في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تعليمية قادرة على التعامل بكفاءة مع التحول الرقمي، من خلال تدريب عملي متخصص على تطبيقات الوورد المتقدم، والإكسيل المتقدم، والذكاء الاصطناعي في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى الأمن السيبراني.

وسيتم تنفيذ البرنامج خلال إجازة نصف العام الدراسي، بواقع 6 أيام تدريبية، تشمل 3 ساعات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، مع نصف ساعة استراحة، على أن لا يقل عدد المتدربين في كل قاعة عن 25 متدربًا.

وأوضحت منطقة المنيا الأزهرية، أن الالتحاق بالبرنامج يشترط إلمام المتدرب بأساسيات الحاسب الآلي، مع إعداد قائمة بأسماء الراغبين في المشاركة من المعلمين وشيوخ ووكلاء المعاهد والموجّهين.

ويتم التدريب وفق جدول منظم يشمل:

اليوم الأول: وورد متقدم

اليوم الثاني: إكسيل متقدم

اليوم الثالث: ذكاء اصطناعي في التخصص

اليوم الرابع: ذكاء اصطناعي في التخصص

اليوم الخامس: أمن سيبراني

اليوم السادس: ،التحول الرقمي وتوظيفه في التخصص

وأكدت المنطقة الازهرية ان هذة الخطوة تؤكد مضي الأزهر الشريف نحو بناء معلم واعٍ، قادر على مواكبة التحول الرقمي، وإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية.
 

المنيا الأزهر المعلمين الذكاء الاصطناعي

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

المستشار الراحل

مفاجأة في رحيل قاض الإسكندرية.. العزل الصوتي للغرفة منع سماع صوت الطلقة

طلاب جامعة طنطا

بمشاركة واسعة من كليات طب الأسنان المصرية.. طلاب أسنان طنطا يحصدون ٥ مراكز متقدمة في منافسات عالمية

بالصور

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

