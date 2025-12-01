قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة بني محمد سلطان الثانوية المشتركة

محافظ المنيا يتفقد المدرسه
محافظ المنيا يتفقد المدرسه
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بمدرسة بني محمد سلطان الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمركز المنيا، والتي تضم نحو 471 طالباً وطالبة موزعين على 12 فصلاً دراسياً، وتعد من المدارس المحورية التي تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة.

وخلال جولته، تابع المحافظ انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، كما استمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، موجهاً بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وفي إطار دعمه للأنشطة الطلابية، شاهد المحافظ عرضاً فنياً في التربية الفنية والموسيقية، إلى جانب عرض رياضي قدمته إحدى الطالبات المتميزات في بطولات الكاراتيه على مستوى الإدارات التعليمية، مثنياً على تفوقها الرياضي والدراسي.

وأكد المحافظ أهمية الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية في تشكيل شخصية الطالب وصقل مواهبه وتنمية قدراته الإبداعية، مشدداً على أن دور المؤسسة التعليمية لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل بناء مهارات التعامل مع العصر الرقمي وإعداد جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.

وعلى هامش الزيارة، أجرت إحدى طالبات المدرسة حواراً إعلامياً مع المحافظ، تناول محورين رئيسيين هما: الجولات الميدانية والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المحافظ خلال الحوار أن جولاته الميدانية تأتي لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة.

كما قدّم المحافظ مجموعة من الإرشادات للطلاب حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، والابتعاد عن الشائعات والمحتوى المضلل، بما يسهم في رفع الوعي وتحقيق الأمان الرقمي للطلاب.

جاء ذلك بحضور عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، و سامح عزيز مدير المدرسة.

المنيا محافظ المنيا مدرسة بنى محمد سلطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي "مادورو"

ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي "مادورو"

الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة رسمية إلى أيرلندا.. غدا

الجيش البريطاني

تحرك بريطاني صامت يعيد فتح ملفات دامية من أفغانستان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد