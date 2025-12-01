محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة بني محمد سلطان الثانوية المشتركة

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بمدرسة بني محمد سلطان الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمركز المنيا، والتي تضم نحو 471 طالباً وطالبة موزعين على 12 فصلاً دراسياً، وتعد من المدارس المحورية التي تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة.

وخلال جولته، تابع المحافظ انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، كما استمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، موجهاً بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وفي إطار دعمه للأنشطة الطلابية، شاهد المحافظ عرضاً فنياً في التربية الفنية والموسيقية، إلى جانب عرض رياضي قدمته إحدى الطالبات المتميزات في بطولات الكاراتيه على مستوى الإدارات التعليمية، مثنياً على تفوقها الرياضي والدراسي.

وأكد المحافظ أهمية الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية في تشكيل شخصية الطالب وصقل مواهبه وتنمية قدراته الإبداعية، مشدداً على أن دور المؤسسة التعليمية لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل بناء مهارات التعامل مع العصر الرقمي وإعداد جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.

وعلى هامش الزيارة، أجرت إحدى طالبات المدرسة حواراً إعلامياً مع المحافظ، تناول محورين رئيسيين هما: الجولات الميدانية والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المحافظ خلال الحوار أن جولاته الميدانية تأتي لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة.

كما قدّم المحافظ مجموعة من الإرشادات للطلاب حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، والابتعاد عن الشائعات والمحتوى المضلل، بما يسهم في رفع الوعي وتحقيق الأمان الرقمي للطلاب.

جاء ذلك بحضور عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، و سامح عزيز مدير المدرسة.