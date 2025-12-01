قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول منتدى لنظام الدفع والتسوية بالعملات المحلية الإفريقية PAPSS يعقد غدا في لاجوس

يجتمع ممثلو البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد المدفوعات يومي غد وبعد غد، في لاجوس بنيجيريا لحضور أول منتدى لنظام الدفع والتسوية الإفريقي " PAPSS" وذلك تحت عنوان "بناء نظام مدفوعات إفريقي مترابط وسيادي من أجل التجارة والنمو الاقتصادي".
وسيكشف هذا الحدث PAPSS COWRY؛ أو CONFERENCE ON WORLDWIDE AND REGIONAL PAYMENT عن مميزات PAPSS الجديدة، مسلطا الضوء على قصص النجاح، مع استضافة نقاشات رفيعة المستوى. وتقدم خلال هذا الحدث جوائز PAPSS COWRY الافتتاحية - التي تُظهر كيف تُشكّل أفريقيا شبكة دفع عبر الحدود سلسة وسيادية خاصة بها للتجارة في عصر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ونظام PAPSS (الدفع والتسوية الإفريقي) هو بنية تحتية للتسوية المالية مصممة لتسهيل المعاملات التجارية والدفعات بين الدول الإفريقية باستخدام عملاتها المحلية، مما يلغي الحاجة إلى تحويل العملات عبر أنظمة غربية مثل الدولار أو اليورو. وتم إطلاقه بالتعاون بين بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي (Afreximbank) والاتحاد الإفريقي كأداة رئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). 
يذكر أن البنك المركزي المصري اعتمد في نوفمبر الماضي اتفاقية مشاركته في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، وذلك في إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.
وكان مايك أوجبالو الثالث الرئيس التنفيذي لنظام دعم المدفوعات عبر الحدود (PAPSS) قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن نظام الدفع والتسويات الإفريقية (PAPSS) وسع نشاطه ليشمل 18 دولة إفريقية، في خطوة كبيرة تهدف إلى تبسيط المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز التجارة الداخلية بالقارة؛ وهي الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، مصر، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مالاوي، المغرب، نيجيريا، رواندا، سيراليون، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. كما أوضح أن المنصة شهدت انضمام أكثر من 150 بنكًا تجاريًا، ووطنيا. كما يجري دمج منصات التقنية المالية مثل TechComplete منذ الربع الأول من 2025.

التكنولوجيا البنوك النمو الاقتصادي

