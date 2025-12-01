لخدمة 97 ألف نسمة | إنشاء معهد أزهري بالجهود الذاتية ببني سلطان بالمنيا

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها والمخطط لها داخل قرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، بهدف متابعة سير العمل ودفع معدلات الإنجاز لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بالمنطقة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالمعهد الأزهري الجديد، الذي يُعد واحداً من أهم المشروعات الخدمية بالقرية، ويجري تنفيذه بالجهود الذاتية وبمساهمات أبناء القرية، بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه، وتحت إشراف كامل من منطقة المنيا الأزهرية لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والتعليمية المعتمدة لدى الأزهر الشريف.

وأكد المحافظ أن العمل في هذا الصرح التعليمي انطلق قبل أربع سنوات، ليصبح نموذجاً فريداً للشراكة المجتمعية، مشيداً بوعي ومساندة الأهالي لإتمام هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم شريحة كبيرة من الطلاب. كما وجّه المحافظ الجهات التنفيذية بتوفير جميع التسهيلات اللازمة، والإسراع بأعمال التشطيبات النهائية بالتنسيق مع القائمين على المشروع، لسرعة دخوله الخدمة التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المهندسة فاطمة الزهراء مدير الإدارة الهندسية بمنطقة المنيا الأزهرية، أن المعهد مقام على مساحة 1670 مترًا مربعًا، ويضم 3 قاعات رياض أطفال، 6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي بنات، ومعامل حديثة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإنشائي 80%. وأضافت أن تصميم المعهد يتيح استيعاب المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بطاقة تصل إلى 460 طالبًا وطالبة.

وأشارت إلى أن المعهد الجديد سيخدم القرية الأم والقرى المجاورة، والتي يصل إجمالي تعدادها السكاني إلى نحو 97 ألف نسمة، مما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر وتقليل الكثافات الطلابية في المعاهد القائمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وفضيلة الشيخ ناصر ربيع مدير التعليم النوعي بمنطقة المنيا الأزهرية، والمهندسة فاطمة الزهراء مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة.

