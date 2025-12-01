قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخدمة 97 ألف نسمة | إنشاء معهد أزهري بالجهود الذاتية ببني سلطان بالمنيا

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها والمخطط لها داخل قرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، بهدف متابعة سير العمل ودفع معدلات الإنجاز لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بالمنطقة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالمعهد الأزهري الجديد، الذي يُعد واحداً من أهم المشروعات الخدمية بالقرية، ويجري تنفيذه بالجهود الذاتية وبمساهمات أبناء القرية، بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه، وتحت إشراف كامل من منطقة المنيا الأزهرية لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والتعليمية المعتمدة لدى الأزهر الشريف.

وأكد المحافظ أن العمل في هذا الصرح التعليمي انطلق قبل أربع سنوات، ليصبح نموذجاً فريداً للشراكة المجتمعية، مشيداً بوعي ومساندة الأهالي لإتمام هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم شريحة كبيرة من الطلاب. كما وجّه المحافظ الجهات التنفيذية بتوفير جميع التسهيلات اللازمة، والإسراع بأعمال التشطيبات النهائية بالتنسيق مع القائمين على المشروع، لسرعة دخوله الخدمة التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المهندسة فاطمة الزهراء مدير الإدارة الهندسية بمنطقة المنيا الأزهرية، أن المعهد مقام على مساحة 1670 مترًا مربعًا، ويضم 3 قاعات رياض أطفال، 6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي بنات، ومعامل حديثة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإنشائي 80%. وأضافت أن تصميم المعهد يتيح استيعاب المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بطاقة تصل إلى 460 طالبًا وطالبة.

وأشارت إلى أن المعهد الجديد سيخدم القرية الأم والقرى المجاورة، والتي يصل إجمالي تعدادها السكاني إلى نحو 97 ألف نسمة، مما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر وتقليل الكثافات الطلابية في المعاهد القائمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وفضيلة الشيخ ناصر ربيع مدير التعليم النوعي بمنطقة المنيا الأزهرية، والمهندسة فاطمة الزهراء مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة.
 

المنيا محافظ المنيا معهد أزهري بنى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

جهاز "سمارت هانهان"

ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليف

هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

أيهما أفضل للشراء ولماذا ..هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق .. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad Go 2

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد