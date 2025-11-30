محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى بنى مزار الجديد

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، التجهيزات النهائية لمستشفى بني مزار الجديد، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، ودراسة الاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، بهدف سرعة دخوله الخدمة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الصحة، والانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل كأولى محافظات المرحلة الثانية .

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المستشفى، حول اقسام المستشفى ، والمكون من ستة أدوار، على مساحة 2645 متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 144 سرير، يتضمن 101 سرير إقامة داخلي، و22 سرير عناية مركزة، و4 غرف عمليات، 21 حضانة، و43 ماكينة غسيل كلوي، و13 عيادة خارجية بنسبة تنفيذ بلغت 99% ، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال وتسليم المستشفى خلال الأشهر القليلة القادمة، ليكون نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية بالمنيا، ويحقق وعدًا بتقديم خدمات طبية متكاملة ومتقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، حيث تأتى أعمال التطوير تزامنًا مع بدء محافظة المنيا فى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير رعاية صحية متطورة، وفق أعلى المعايير، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الجهود لإنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

أوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة ، انه تم تخصيص المساحة المحيطة والملاصقة للمبنى الرئيسي لإنشاء عيادات خارجية نموذجية جديدة فى خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية وتخفيف الضغط عن الأقسام الداخلية للمستشفى، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية، حيث ستسهم هذه العيادات في تحسين تجربة المرضى وتسهيل وصولهم إلى الرعاية المتخصصة دون الحاجة للدخول إلى مبنى المستشفى الرئيسي، مما يقلل من الازدحام ويسرع من وتيرة الكشف والمتابعة.

واختتم المحافظ جولته فى المستشفى بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ كافة المشاريع الصحية بكفاءة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين والمشرفين على مشروع المستشفى لتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.