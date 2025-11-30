خلال تفقده لمدرسة بنى مزار الثانوية بنات.. محافظ المنيا يشيد بانضباط الطالبات وتميزهن الدراسى

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة بني مزار الثانوية بنات، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها للوقوف على أوضاع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وقاعة المكتبة وغرف التربية الفنية والموسيقية والمجال الصناعي، حيث اطمأن على نسب حضور الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وعلى توفير مناخ تعليمي صحي وآمن يساعد على الاستيعاب والتحصيل العلمي الجيد.

كما استمع إلى آراء المعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور لتعزيز التعاون وتحقيق أفضل مستوى تعليمي.

وحرص المحافظ على حضور حصة دراسية في مادة اللغة العربية داخل أحد الفصول، مشيدًا بالمستوى المتميز للطالبات ومدى إدراكهن للمحتوى التعليمي، والذي ظهر جليًا من خلال مشاركتهن الفعالة داخل الفصل.

وأعرب المحافظ عن فخره بأبنائنا الطلاب، قادة المستقبل، متمنيًا لهن التفوق والتميز وأن يكنّ نماذج مشرفة لأسرهن ووطنهن.

وأكد اللواء كدواني أهمية الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري وتطبيق معايير الجودة داخل المدارس، مشيرًا إلى أن البيئة التعليمية النظيفة والمنظمة تسهم في تحسين الأداء التعليمي وتوفير مناخ محفز على التحصيل الدراسي.

وخلال زيارته لمكتبة المدرسة، التقى المحافظ بعدد من الطالبات، وأجرى معهن حوارًا أبوياً للتعرف على مواهبهن الفنية والأدبية، واستمع إلى مطالبهن، موجهاً بزيادة الاهتمام بالأنشطة التربوية والرياضية والثقافية داخل المدارس، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنمية قدرات الطالبات وصقل مهاراتهن، وداعمة لتكوين الشخصية وتعزيز التفكير الإبداعي والمهارات العلمية والمعرفية.

وفي ختام جولته، التقط محافظ المنيا صورة تذكارية مع الطالبات والمعلمين، مؤكدًا أهمية تعزيز القيم الأخلاقية والانضباط السلوكي داخل المدارس، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل مشرق، فالنهضة الحقيقية تبدأ من تعليم جيد وتربية قويمة.

رافق المحافظ خلال الزيارة إكرام محمود رئيس مركز بني مزار، خالد جاد مدير إدارة بني مزار التعليمية، وصفاء محمد مديرة المدرسة.