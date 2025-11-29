محافظ المنيا: سوق الحبشي الحضاري بداية النهاية لعشوائيات التجارة في المدينة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، الأعمال الجارية بمشروع السوق الحضري بمنطقة الحبشي، المُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع وبتكلفة 247 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

ووجّه المحافظ بعدد من الملاحظات الفنية، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء تعديلات لزيادة المساحات المتاحة داخل السوق، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أماكن مناسبة ولائقة للباعة، إلى جانب دراسة أفضل سبل استغلال الأسوار الخارجية للموقع بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين والمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة حضارية شاملة لإعادة تطوير قلب مدينة المنيا، وتنظيم الأنشطة التجارية بالشكل الذي يليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس مجرد إنشاء مبنى حديث، وإنما القضاء على مظاهر العشوائية وإدماج الباعة داخل منظومة تجارية منظمة توفر بيئة عمل لائقة ومجهزة لصغار الباعة، وتعيد للمنطقة مظهرها الجمالي.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المناطق غير المخططة، وبناءً على آليات المشاركة المجتمعية التي يعتمدها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث جرى عقد لقاءات تشاورية مع سكان المنطقة والتجار والباعة الجائلين لدراسة احتياجاتهم الملحة إلى سوق حضاري منظم يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين الحركة التجارية.

الجدير بالذكر أن السوق يتكون من دور أرضي ودورين علويين؛ يضم الدور الأرضي والأول وحدات تجارية صغيرة، فيما يضم الدور الثاني وحدات إدارية تُسهِم في تنشيط الحركة التجارية وتقديم خدمات متنوعة لسكان المنطقة.