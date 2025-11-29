محافظ المنيا يتفقد المرحلة الأولى من عمارات بديل الإيواء بالسلخانة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، التشطيبات النهائية لعدد 9 عمارات جديدة بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للأهالي، وذلك ضمن مبادرة سكن كريم وفي إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير مساكن حضارية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال جولته، تابع المحافظ التجهيزات النهائية بالمجمع السكني الذي تم تنفيذه بتكلفة تقارب 133 مليون جنيه، ويضم 184 وحدة سكنية كاملة المرافق، تتكون كل وحدة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، إضافة إلى 66 محلًا تجاريًا بالطابق الأرضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل لشباب المنطقة.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على مناطق الإيواء، وتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، مشددًا على سرعة الانتهاء من استكمال جميع المرافق لضمان تسليم الوحدات للمستحقين في أسرع وقت.

وأعلن اللواء كدوانى أن المحافظة بصدد استكمال أعمال المبادرة من خلال إنشاء 22 عمارة سكنية جديدة بالمنطقة نفسها، بإجمالي 528 وحدة إضافية، بما يعزز جهود الدولة في توفير سكن كريم ولائق للمواطنين الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بمحافظة المنيا، والمهندس رامي حسني المدير التنفيذي للوحدة.

