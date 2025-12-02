قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

بدأت فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.

وعلى هامش معرض إيديكس 2025، تفقد "صدى البلد" جناح مجموعة أمستون الدولية، داخل المعرض، والذي تميز بعرض منتجات متنوعة من المسيرات بأنواعها المختلفةن بالإضافة إلى ذخائرة متنوعة مختلفة الأعيرة وقنابل ذات مدايات بعيدة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومدرعات بأنواع مختلفة.

عائلة جبار

وللحديث أكثر عن منتجات أمستون في معرض إيديكس 2025، كشف محمد السيد أحد المستشارين داخل الشركة، أن الجناح يضم نماذج للمسيرة "جبار" بأنواعها المختلفة سواء كانت جبار 150 أو جبار 200 أو جبار 250 أو المسيرة فولتكس.