قوى عاملة النواب: تطور معرض إيديكس يعكس نقلة كبيرة في تاريخ الصناعات العسكرية بمصر

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالافتتاح الكبير الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ«إيديكس 2025»، مؤكّدة أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء منظومة صناعية دفاعية تُعد من الأقوى على مستوى القارة الأفريقية.



وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن مستوى التطور الذي أظهرته القوات المسلحة والشركات المصرية المشاركة في المعرض يعكس نقلة حضارية وصناعية في تاريخ الصناعات العسكرية في مصر مؤكداً أن هذا المعرض كشف

عن مجموعة مهمة من الحقائق فى مقدمتها أن مصر أصبحت الشريك الدفاعي الأول للدول الأفريقية بفضل التكنولوجيا الموثوقة والقدرات التصنيعية المتقدمة ونجاح الدولة في تصنيع ذخائر وأنظمة متطورة يُعد انتصارًا هندسيًا وعسكريًا كما أن إيديكس يعزز الدبلوماسية العسكرية المصرية ويفتح أسواقًا جديدة للصناعات الدفاعية الوطنية إضافة إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت مصدرًا لتشغيل الشباب وتدريب مهندسين على أعلى مستويات التكنولوجيا.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن مصر أصبحت لاعبًا محوريًا في القارة، تسهم في دعم الأمن والاستقرار ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة للدول العربية والأفريقية الصديقة موجهة تحية قلبية لكل من ساهموا فى تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تؤكد للعالم كله قدرة الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى على الدخول فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية العالمية والحديثة