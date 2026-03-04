رئيس زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس الاستباقية ضمنت استقرار الأسواق وتوافر السلع رغم التحديات الإقليمية

أكد النائب محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته المستقبلية للأحداث الإقليمية المتسارعة، تمثل صمام أمان للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على أن النظرة الاستباقية للرئيس في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، انعكست بوضوح في توجيه الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الغذائية وضمان توافرها بكميات كافية للمواطنين.

وأوضح البطران، في بيان له اليوم ، أن الدولة المصرية تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات الدولية، وهو ما ظهر جلياً خلال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن مصر ستعبر الأزمة الحالية دون تأثر يُذكر، بفضل رؤية القيادة السياسية والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية ترشيد الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة، داعياً المواطنين إلى تقليل الإسراف في السلع الغذائية للحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على تفعيل رقابة صارمة على الأسواق سيمنع أي زيادات غير مبررة .

وثمّن البطران، التصريحات المهمة التي أدلى بها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد خلالها على "تأمين كافة السلع الاستراتيجية لعدة شهور"، بما يشمل احتياجات الدولة من القمح، والسكر، والزيت، والأعلاف، والمكرونة، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تأمين كل احتياجاتها لعدة شهور قادمة لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين.

واختتم النائب محسن البطران بيانه، بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها، قادرة على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تكاتف المواطنين مع جهود الدولة، والالتزام بالوعي في الاستهلاك والإنتاج، يمثلان ركيزة أساسية لعبور المرحلة الراهنة بأمان واستقرار.