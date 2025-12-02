محمد صالح: معرض إيديكس يعكس قوة الدولة المصرية وريادتها في الصناعات الدفاعية

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، أن معرض إيديكس 2025 أصبح واحدًا من أهم المنصات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى أن تنظيم مصر لهذا الحدث العالمي يعكس قدرتها المتزايدة على استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار.

وقال صالح إن معرض إيديكس لا يمثل مجرد معرض للأسلحة والتكنولوجيا، بل هو رسالة واضحة عن مكانة مصر الاستراتيجية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف أن حجم المشاركة الواسعة من كبرى الشركات والدول يبرهن على الثقة العالمية في الدولة المصرية وفي إمكاناتها الصناعية والعسكرية.

وأوضح أن أهمية إيديكس تتجاوز الجانب العسكري لتشمل نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية، فضلًا عن دوره في دعم العلاقات الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والعلمية في القطاعات الدفاعية.

واختتم صالح بتأكيده أن استمرار نجاح إيديكس يرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على المنافسة في مجالات الصناعات المتقدمة، ويبرهن على الإرادة الوطنية لبناء دولة قوية تمتلك التكنولوجيا والمعرفة وتواصل طريقها نحو المستقبل بثبات.