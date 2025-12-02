مستقبل وطن: القائمة الوطنية هدفها الحفاظ على حصص الفئات

أكد حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة المطلقة تم وضعها كي تشمل الـ 6 كوتة المنصوص عليهم في الدستور ومكونة من تمثل المرآة والشباب والمسيحيين والعاملين في الخارج والعمال والفلاحين .



وقال حسام الخولي في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" هناك منافسة شرسة بين الفردي في العديد من الدوائر الانتخابية بانتخابات النواب ولم يتوقعها أحد ".

وتابع حسام الخولي :" هناك مناخ سياسي مفتوح لمختلف الاحزاب للعمل وإنشاء أحزاب والنزول إلى الشارع وتنظيم مؤتمرات للأحزاب ".

وأكمل حسام الخولي :" السنوات الماضية شهدت تقاربا بين توجهات اليمين واليسار من اجل مصلحة الدولة المصرية "، مضيفا:" تم تلافي عيوب القائمة المطلقة بتوسيع مشاركة الاحزاب فيها ".

ولفت حسام الخولي :" 40 % من الدوائر الملغاة ليس لحزب مستقبل وطن مرشحين فيها "، مضيفا:" مستقبل وطن نزل انتخابات مجلس النواب من أجل المشاركة فقط وليس المغالبة ".