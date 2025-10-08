«كوكا» يشترط الحصول على وعد بالاحتراف لتجديد عقده مع الأهلي |تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أبدى موافقته المبدئية على تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، لكنه وضع شرطًا قبل توقيع العقود رسميًا.

وأوضح "الغندور" عبر برنامجه ستاد المحور، أن “كوكا” أخطر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، بعدم ممانعته في التجديد، لكنه طلب الحصول على وعد رسمي من إدارة النادي بالسماح له بالرحيل في حال تلقي عرض احتراف من أحد الأندية الأوروبية مستقبلاً.

وتابع "الغندور" أن اللاعب يأمل في خوض تجربة احتراف خارجي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تلقيه إشادات عديدة من داخل الجهاز الفني الذي يرى أنه من العناصر الواعدة القادرة على تمثيل الأهلي والمنتخب الوطني لسنوات طويلة.

يُذكر أن إدارة الأهلي تعمل خلال فترة التوقف الدولي على حسم ملفات التجديد لعدد من اللاعبين، من بينهم كوكا وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد.