طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل بابا غنوج على طريقة المطاعم بطعم مدخن لذيذ وقوام كريمي.

وكشفت الشيف فاطمة أبو حاتي في برنامجها الشهير "العزومة" عن أسرار نجاح طريقة عمل بابا غنوج كما الوصفة الأصلية بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل بابا غنوج

المكونات:

2 باذنجان رومي كبير

½ كوب فلفل ألوان مفروم

½ كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

1 فلفل أحمر حار مفروم (اختياري)

1 كوب طحينة

¼ كوب خل

½ كوب ماء دافئ

¼ كوب عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ شوي الباذنجان

يتم غسل الباذنجان جيدًا ثم يُشوى على النار حتى يصبح طريًا ويأخذ اللون المشوي المميز، ثم يُقشر ويُهرس برفق.

ـ تحضير خليط الطحينة

في وعاء كبير يُخلط كل من الطحينة، الخل، عصير الليمون، الماء الدافئ، الملح، الكمون، والكزبرة الجافة حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ إضافة الخضروات

يُضاف الفلفل الألوان، البقدونس، الشبت، الثوم والفلفل الحار إلى الخليط، ثم يُضاف الباذنجان المهروس ويُقلب برفق حتى تتجانس المكونات.

ـ التقديم

يُوضع البابا غنوج في طبق التقديم ويُزين بزيت الزيتون وأوراق البقدونس، ويُقدم باردًا مع الخبز المحمص أو بجانب المشاوي.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح البابا غنوج

ـ استخدمي باذنجان رومي متوسط الحجم للحصول على طعم خفيف.

ـ لا تفرمي المكونات في الخلاط كثيرًا حتى لا يصبح القوام سائلًا.

ـ يمكنكِ حفظ البابا غنوج في الثلاجة لمدة يومين مع تغطيته جيدًا.