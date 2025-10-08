طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح

خرج طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن صمته ووجه انتقادات قوية لمجلس إدارة النادي وبعض العاملين داخله، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا من داخل القلعة البيضاء لا يرغبون في عودة الزمالك إلى طريق النجاح.



وقال طارق السيد خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر 2»:

«نجاح جون إدوارد يعني نجاح نادي الزمالك، لكن في ناس داخل النادي مش عايزين الزمالك ينجح أو يفوق، لأن عندهم مصالح ومراكز في المكان».



وأضاف:«في ناس ما كانتش موجودة قبل كده ومنجحتش، ولسه عينيهم على المناصب، وعايزين يدخلوا النادي، عشان كده مش عايزين جون إدوارد ينجح».



واختتم طارق السيد تصريحاته قائلًا:«نادي الزمالك مش ملك حد، ده ملك لجمهوره، والفريق بدأ يرجع للطريق الصح، لكن الأزمات اللي حصلت سببها الأساسي مجلس الإدارة، لأنهم عارفين إن النادي عنده مشاكل كبيرة ودخلوا الانتخابات رغم كده».