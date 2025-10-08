قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح

طارق السيد
طارق السيد
منار نور

خرج طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن صمته ووجه انتقادات قوية لمجلس إدارة النادي وبعض العاملين داخله، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا من داخل القلعة البيضاء لا يرغبون في عودة الزمالك إلى طريق النجاح.


وقال طارق السيد خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر 2»:
«نجاح جون إدوارد يعني نجاح نادي الزمالك، لكن في ناس داخل النادي مش عايزين الزمالك ينجح أو يفوق، لأن عندهم مصالح ومراكز في المكان».


وأضاف:«في ناس ما كانتش موجودة قبل كده ومنجحتش، ولسه عينيهم على المناصب، وعايزين يدخلوا النادي، عشان كده مش عايزين جون إدوارد ينجح».


واختتم طارق السيد تصريحاته قائلًا:«نادي الزمالك مش ملك حد، ده ملك لجمهوره، والفريق بدأ يرجع للطريق الصح، لكن الأزمات اللي حصلت سببها الأساسي مجلس الإدارة، لأنهم عارفين إن النادي عنده مشاكل كبيرة ودخلوا الانتخابات رغم كده».

طارق السيد الزمالك ميدو

