قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 15 شخصا جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يوجه رسالة لـ الزمالك بعد التعثرات الأخيرة

الدردير
الدردير
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ نادي الزمالك، بعد تزايد المشكلات والتعثرات الفترة الأخيرة.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"جمهورك هو الباقي تحت اي ظرف وفي ضهرك لآخر يوم وفي قلبنا وعلي راسنا شايلينك فخورين بك 
‏عمرك ما هتقع ولا هنقول استكفينا من حبك وتعبنا هنفضل وراك ضد الكل ".

كما وجّه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، عقب تزايد الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية: "حرام جمهور نادي الزمالك يفضل متأثر ومش عارف مصيره.. أرجوكم ادّوا للزمالك حقه."

وأضاف: "رسالتي للجمهور: اتحدوا، وحطوا إيديكم في إيدين بعض، وانسوا الخلافات. ده مش وقت تصفية حسابات. الأزمة المالية وأزمة سحب أرض أكتوبر مش أخطاء فردية، دي أزمة كبيرة جدًا والوضع صعب للغاية."

كما علّق ميدو على المشجع الذي ظهر باكيًا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي، قائلاً: "المشجع ده كان بيبكي من الإحساس بالظلم، مش بس بسبب النتيجة."

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه مؤكدًا: "المواقف دي عمرها ما هتهد الزمالك ولا جمهوره، بالعكس دي اللي بتقوي النادي وتثبت إن جمهوره هو السند الحقيقي."

الدردير الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

أراضي

في 19 محافظة.. تفاصيل طرح 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

باسم يوسف

عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي

حادث تصادم سيارتين بأسيوط

بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

شعار الزمالك

الأسبوع المقبل | قرار رسمي في الزمالك برئاسة لبيب

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو

البنك المركزي المصري

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار وتحسن الإيرادات السياحية

البنك المركزي المصري

انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر 25.9%

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد