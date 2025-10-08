قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
توك شو

وزير الداخلية: السنوات العشر الماضية شهدت نقلة نوعية في قدرات رجال الشرطة

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
البهى عمرو

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أننا نمضي في إفشال مخططات إعادة تصدير العنف والإرهاب وترويج الأفكار الهدامة.


وقال وزير الداخلية، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوزارة تعمل من أجل الارتقاء بالأداء الشرطي وتحقيق نقلة نوعية وتطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأفراد من خلال برامج علمية مدروسة.


وقال وزير الداخلية: السنوات العشر الماضية شهدت نقلة نوعية في بناء مهارات وقدرات رجال الشرطة، ونسعى لإعداد رجال شرطة قادرين على أداء رسالتهم.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.

وزير الداخلية الداخلية السيسي

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الخاص والفني

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مشروع المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات الأمان الحيوي

جامعة أسيوط: مشروع معمل أبحاث الأمراض المعدية خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة

محافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد يوقعان بروتوكول تعاون

محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

