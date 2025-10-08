وزير الداخلية: السنوات العشر الماضية شهدت نقلة نوعية في قدرات رجال الشرطة

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أننا نمضي في إفشال مخططات إعادة تصدير العنف والإرهاب وترويج الأفكار الهدامة.



وقال وزير الداخلية، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوزارة تعمل من أجل الارتقاء بالأداء الشرطي وتحقيق نقلة نوعية وتطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأفراد من خلال برامج علمية مدروسة.



وقال وزير الداخلية: السنوات العشر الماضية شهدت نقلة نوعية في بناء مهارات وقدرات رجال الشرطة، ونسعى لإعداد رجال شرطة قادرين على أداء رسالتهم.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.