من الدنمارك لـ بلجيكا وألمانيا.. مشوار ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن التعاقد مع الدنماركي « ياس سوروب »، ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

مشوار ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد:

الاسم الصحيح / ياس سوروب ( Jess throup)

العمر / ٥٥ عام

المركز كلاعب ( مهاجم) سجل ٧١ هدف في حوالي ٢٤٠ مباراة في مختلف الدوريات الدنماركي والنرويجي والنمساوي

تاريخه كلاعب

١. لاعب نادي اودنسة ( Odense)الدنماركي

٢. ⁠لاعب نادي تيرول (Tirol)النمساوي

٣. ⁠لاعب نادي هام كم ( Hamarkammeraterne)النرويجي

٤. ⁠لاعب نادي اس بيك ( Esbjerg)الدنماركي

تاريخه كمدرب :



مدرب نادي⁠Esbjerg الدنماركي ( الفوز ببطولة الكاس لأول مرة في تاريخهم وأول تجربة له كمدرب وحصل علي افضل مدرب في الدوري في أول موسم له كمدير فني ومنها إلي منتخب الدنمارك.



مدرب منتخب الدنمارك تحت ٢١ سنة تأهل للأمم الأوروبية اليورو بعد ٢٠ عام من عدم التأهل وصعد للدور قبل النهائي وصعد بهم للأولمبياد.



مدرب نادي ميتلاند لمدة ٣ مواسم وحصل خلالها علي الدوري الدنماركي مرة وتأهل للدوري الأوروبي.



مدرب نادي جينت البلجيكي لمدة موسمين وتأهل بهم الي دور ال١٦ وخرج امام روما بعد التعادل واحد واحد ببلجيكا وخسارة ١ صفر بإيطاليا .



مدرب نادي جنك لمدة ٦ مباريات وبعدها طلبه نادي العاصمة كوبنهاجن وتم دفع الشرط الجزائي للنادي البلجيكي وسمحوا له بالمغادرة الي نادي العاصمة كوبنهاجن .



مدرب نادي كوبنهاجن موسمين وفاز معهم بالدوري مرة وتأهل الي دوري ابطال أوروبا .



مدرب نادي اوغسبورغ الألماني لمدة موسمين وحقق معهم افضل معدل نقاط في آخر ١٠ سنوات وكان افضل خط دفاع في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي

