حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ

أعلن مصدر قيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس انه تم الترتيب لانضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لفريق التفاوض في شرم الشيخ.

فيما صرح مصدر قيادي في "الجهاد الإسلامي" قائلا: وفد الفصائل من الحركة والجبهة الشعبية يلتحق بمفاوضات شرم الشيخ.

وأضاف المصدر قائلا: وفد الفصائل معني بالوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا ويوقف الإبادة الجماعية.

وتابع المصدر في "الجهاد الإسلامي": الفصائل ستكون أمينة على أولويات شعبنا بإنهاء الحرب والانسحاب التام من غزة.

وختم مصدر الجهاد الإسلامي تصريحاته : إشراك الفصائل مع "حماس" في المفاوضات مطلب وطني فلسطيني حظي بترحيب الوسطاء.

وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأربعاء أجواءً من التفاؤل الحذر مع استمرار جولات المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ووفد الاحتلال الإسرائيلي والمعنيين بإنهاء الحرب علي غزة، بمشاركة وفد حركة حماس وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، في بيان صدر من شرم الشيخ، إن وفد الحركة “قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق”، مؤكداً أن المحادثات تسير في أجواء بناءة تعكس رغبة حقيقية لدى جميع الأطراف في وضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.

وأضاف النونو أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة العقبات التي قد تعيق خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن روحاً من التفاؤل تسري بين المشاركين في المفاوضات. وأوضح أن جلسات اليوم تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكشف المستشار الإعلامي أن المفاوضين تبادلوا كشوفات الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وذلك “وفق المعايير والأعداد المتفق عليها”، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً واضحاً على تقدم فعلي في مسار التفاهمات.

وأوضح النونو أن المفاوضات غير المباشرة لا تزال متواصلة في شرم الشيخ بمشاركة الأطراف كافة، مؤكداً التزام حركة حماس “بموقف مسؤول يستند إلى مصالح شعبنا وحقه المشروع في الحرية ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين إلى ديارهم”.

من جهة أخرى، رحبت مصادر عربية بدور مصر وقطر في تيسير المفاوضات الحالية، مشيدة بالجهود المكثفة المبذولة للوصول إلى اتفاق شامل يضع حداً لمعاناة المدنيين ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في القطاع.