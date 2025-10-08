قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة التنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من الكفاءات، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وقال محافظ الجيزة إن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بهدف تنظيم العمل وضبط منظومة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع القرارات تستهدف الصالح العام وتحسين مستوى الأداء والخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وقد شملت الحركة التي اعتمدها المحافظ، بحضور سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضخ دماء جديدة بواقع ٢٣.٨٪ من القيادات التعليمية، وتدوير ١١.٩٪ بين مناصب المدير والوكيل، وتصعيد ١٦.٦٪ من وكلاء الإدارات إلى مديري إدارات، وذلك في إطار سياسة التدوير الوظيفي وتجديد التكليف، مع احتفاظ ٤٧.٦٪ من القيادات بمواقعهم الحالية.

وأكد المهندس عادل النجار أن الحركة تأتي في ضوء خطة الدولة لتطوير التعليم وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، مشددًا على أن اختيار القيادات تم وفقًا لمعايير الكفاءة والانضباط وتحمل المسؤولية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة تسلّم القيادات الجديدة لمواقعها ومباشرة مهامها، مع متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الدوري على المدارس لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة تعليم الجيزة

