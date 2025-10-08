على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة عبير صبري ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت عبير صبري ، مرتدية جيب طويلة باللون الأصفر تميزت برسومات ملونه وجذابة، ونسقت معها توب مكشوف البطن بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد عبير صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع وضع نظاره شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت عبير صبري ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة عبير صبري