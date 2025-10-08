أسرار تعرض لأول مرة حول قضية شاليط.. فيديو

في حلقة استثنائية من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، تفتح قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة ملفين من أبرز الملفات الشائكة في الشرق الأوسط: القضية الفلسطينية وقضية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

يستضيف البرنامج اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، في حوار يكشف خلاله تفاصيل تُذاع لأول مرة عن ملابسات اختطاف شاليط، والدور المركزي الذي لعبته مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصولاً إلى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

تفاصيل الوساطة المصرية

تناولت الحلقة الجهود التي قادتها القاهرة بالتنسيق مع عدد من الدول الوسيطة، والتي شملت اجتماعات مع قادة الحركات والفصائل الفلسطينية المختلفة، في محاولة لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة تُفضي إلى الصفقة.

خلافات حادة حول الصفقة

كما تطرق الحوار إلى الخلاف الحاد بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ورفض حماس القاطع لتدخل السلطة في المفاوضات المتعلقة بقضية شاليط، وهو ما ألقى بظلاله على مسار الصفقة وتعقيداتها.

برنامج «الجلسة سرية» يواصل تقديم رؤية تحليلية معمقة للقضايا الإقليمية من خلال شهادات صانعي القرار والمشاركين في كواليس الأحداث.