قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسرار تعرض لأول مرة حول قضية شاليط.. فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في حلقة استثنائية من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، تفتح قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة ملفين من أبرز الملفات الشائكة في الشرق الأوسط: القضية الفلسطينية وقضية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

يستضيف البرنامج اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، في حوار يكشف خلاله تفاصيل تُذاع لأول مرة عن ملابسات اختطاف شاليط، والدور المركزي الذي لعبته مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصولاً إلى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

تفاصيل الوساطة المصرية

تناولت الحلقة الجهود التي قادتها القاهرة بالتنسيق مع عدد من الدول الوسيطة، والتي شملت اجتماعات مع قادة الحركات والفصائل الفلسطينية المختلفة، في محاولة لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة تُفضي إلى الصفقة.

خلافات حادة حول الصفقة

كما تطرق الحوار إلى الخلاف الحاد بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ورفض حماس القاطع لتدخل السلطة في المفاوضات المتعلقة بقضية شاليط، وهو ما ألقى بظلاله على مسار الصفقة وتعقيداتها.

برنامج «الجلسة سرية» يُعرض مساء الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويواصل تقديم رؤية تحليلية معمقة للقضايا الإقليمية من خلال شهادات صانعي القرار والمشاركين في كواليس الأحداث.

القضية الفلسطينية قضية اختطاف الجندي الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

عصمت يستعرض خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباءعن الشبكة القومية للكهرباء

وزير العمل

التفتيش على 1035 منشأة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب

صلاة من أجل السلام

المكتب الإعلامي الكاثوليكي يشارك في مبادرة مع أطفال العالم نصلي من أجل السلام

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد