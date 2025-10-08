المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، أن حوادث الطائرات المسيرة تهدد أمننا ولن نسمح بذلك ، مشيرا إلى أنه تم تعزيز صلاحيات الشرطة الفيدرالية لتتمكن مستقبلا من اكتشاف المسيرات والتصدي لها بشكل أسرع.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الألمانية نظامًا ليزريًا قرب مطار ميونيخ، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المراقبة تحسبًا لظهور طائرات مسيّرة جديدة في أجواء المطار، بعد سلسلة من الحوادث التي أدت إلى تعطيل حركة الطيران الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، نقلًا عن مصادر أمنية، قولها: " إن النظام الليزري سيساعد في تحديد المسافة بين الطائرات المسيّرة والمطار "، مشيرة إلى أن تفاصيل إضافية لم تصدر بعد عن الشرطة الاتحادية.

كما أفادت مصادر لشبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن الشرطة الفيدرالية الألمانية لم ترد على طلبها للتعليق على أي معلومات فى هذا الشان.

وأغلق مطار ميونيخ مرتين متتاليتين الأسبوع الماضي عقب رصد طائرات مسيّرة مشبوهة في المناطق المحيطة، منها بلدتا فريزينغ وإردينغ، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة وتحويل 15 أخرى إلى مطارات شتوتغارت ونورمبرغ وفيينا وفرانكفورت، وفق بيان إدارة المطار.

وفي اليوم التالي، أعلنت الشرطة الألمانية رصد طائرتين مسيّرتين إضافيتين قرب مدرجي المطار الشمالي والجنوبي، لكنهما اختفتا قبل التمكن من التعرف عليهما، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». كما أدى تجدد ظهور الطائرات المسيّرة صباح 4 أكتوبر إلى إلغاء أو تحويل 170 رحلة إضافية.

وتزامنت هذه الحوادث مع انتهاء احتفالات "أكتوبرفست" الشهيرة في ميونيخ، ومع استضافة المدينة لاجتماع حكومي حول سياسات الهجرة والأمن الجوي.

وتشهد أوروبا في الأسابيع الأخيرة تزايدًا في عمليات اختراق الطائرات المسيّرة لأجواء دولها، إذ أبلغت إحدى عشرة دولة، من بينها ليتوانيا ولاتفيا والدنمارك والنرويج وبولندا وفرنسا، عن حوادث مشابهة. وقد اتفق القادة الأوروبيون خلال اجتماعات كوبنهاجن الأسبوع الماضي على المضي في إنشاء ما يُعرف بـ«جدار الطائرات المسيّرة» على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.