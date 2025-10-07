وزير خارجية ألمانيا: نعمل مع مصر على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية

قال وزير خارجية ألمانيا، إننا نعمل مع مصر على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأوضح وزير الخارجية الألماني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره المصري، أن مصر تعد بوابة لنا في أفريقيا وهي دولة مستقرة ومكان جيد لإنشاء الشركات الاستثمارية.

واسترسل: نبذل جهدا كبيرا لإقامة الدولة الفلسطينية وأن يكون هناك إطار قانوني من مجلس الأمن، متابعا: نعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

وأضاف أننا نشارك مصر في مؤتمر إعادة الإعمار ونثق في مستقبل قطاع غزة، متابعا: نبذل جهدا كبيرا لإقامة الدولة الفلسطينية وأن يكون هناك إطار قانوني من مجلس الأمن.