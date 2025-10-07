وزير الخارجية: يجب الحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية نظرا للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة.



وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للمشاركة الفعالة لهولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته فور وقف إطلاق النار.



وشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.



وأكد وزير الخارجية على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية والتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في أفريقيا في المشروعات التنموية والإنسانية بما يسهم في بناء القدرات الأفريقية وجهود التنمية في القارة.



