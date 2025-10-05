مرصد الأزهر: أغلبية واسعة فى ألمانيا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال بيان جديد عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، إن نتائج استطلاع الرأي ZDF-Politbarometer الأخير تشير إلى تحول لافت ودراماتيكي في المزاج الشعبي الألماني تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الاستطلاع كشف أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد موضوعًا هامشيًا أو حِكرًا على تيار سياسي محدد، بل أصبح مطلبًا يحظى بتأييد أغلبية واسعة وساحقة من المواطنين الألمان، إذ أيد 63% من الألمان اعتراف بلادهم بفلسطين كدولة مستقلة، في مقابل 22% فقط عارضوا هذا التوجه، بينما لم يحدد 15% موقفهم.



مواقف الأحزاب السياسية

وأضاف أنه عند تحليل مواقف الأحزاب السياسية، يتضح أن دعم الاعتراف بفلسطين يمثل ركيزة أساسية ضمن التيار التقدمي الألماني، إذ سجل أنصار حزب اليسار أعلى مستويات التأييد بنسبة 86%، يليهم أنصار حزب الخضر بنسبة 76%، ثم أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 75%.

وتابع: “تؤكد الأرقام أن هذه الأحزاب تنظر إلى الاعتراف كخطوة محورية لكسر دوامة العنف وتحقيق سلام دائم في المنطقة. وما يلفت الانتباه بشكل خاص هو أن التأييد اخترق صفوف أحزاب الوسط واليمين، فعبّر أنصار الاتحاد المسيحي، وهو الحزب الحاكم سابقاً والأكبر حالياً في المعارضة، عن تأييد ملحوظ بلغ 54%”.

وذكر أنه في المقابل، أبدى أنصار الحزب الليبرالي أقل مستوى من الدعم بنسبة 33%، وهو ما يعكس على الأرجح توجهاً أكثر تحفظًا.

وشدد على أن هذه المعطيات تشير إلى أن إرادة الشعب الألماني تميل بقوة نحو دعم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وهو ما قد يخلق ضغطًا سياسيًا متزايدًا على صانعي القرار في برلين.

واستطرد: “علاوة على ذلك، لا تعكس هذه النتائج مجرد تحول داخلي، بل هي جزء من وعي أوروبي متنامٍ بضرورة إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة”.