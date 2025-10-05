مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء

فى اليوم العالمي للمعلم احتفى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بهذه المناسبة التى توافق اليوم الخامس من أكتوبر.

أعلى الرتب

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، انه مهما كثرت المسميات والألقاب، وتعددت النياشين والرتب؛ فإن للمعلم المكانة العظمى والفضل الكبير؛ لما يقدمه للإنسانية من علم ومعرفة، تصنع العقول، وتبني الحضارات.العلماء ورثة الأنبياء



واشار الى انه لن يجد العالم تكريما، ولا تعظيما، ولا تشريفا، أجل من تكريم الإسلام له؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ : «.. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العِلْمَ، فَمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بحظ وافر» . [أخرجه أبو داود ]





النبي خير معلم

ونوه انه حسب المعلم رفعة ومكانةً أن سيدنا رسول الله بعث معلما، وهاديا؛ قال معاوية ابن الحكم السلمي في وصف سيدنا رسول الله : «.. مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ...».

[أخرجه مسلم]حق المعلم

وبين حق الطالب على معلمه وقال يجب على الطالب احترام معلمه، وطاعته، وتبجيله، والتأدب في الحديث معه، والوفاء له؛ إذ كل ذلك من حق المعلم على طلابه.



حقوق المعلم

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المعلم على طلابه، قمنوها أن المعلم له 10 حقوق على طلابه، وهي: الاحترام والتقدير لشخصه وعلمه، وكذلك تواضع الطلاب أمام المعلم، والنداء له بما يليق به احتراما وتكريما.

كما تتضمن حقوق المعلم على طلابه أن ينصتوا إليه للاستفادة مما يقول ويشرح لهم في كل المجالات العلمية، وعدم مقاطعة المعلم أثناء الشرح أو التشويش عليه.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من حقوق المعلم على الطلاب عدم المجادلة ووضعه في موقف محرج، كما ينبغي خفض الصوت أثناء حديث الطلاب مع المعلم.

ومن حقوق المعلم على الطلاب، الاستماع الجيد إلى نصحه وإرشاداته، وتقديم الشكر له والثناء عليه، ولا ينسى الطلاب جميل المعلم وبره بعد الانتهاء من المرحلة التعليمية.