قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريكس: البرازيل تطلق منصة رقمية لتعزيز المشاركة العالمية بمؤتمر المناخ COP30
كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الأوراق والرسوم المطلوبة
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إسبانيا تنتفض لوقف إبـ.ادة غزة وتطالب بالحرية لـ أسطول الصمود

إسبانيا تنتفض لوقف "إبـ.ادة غزة" والحرية لـ “أسطول الصمود”
إسبانيا تنتفض لوقف "إبـ.ادة غزة" والحرية لـ “أسطول الصمود”
شيماء جمال

شهدت إسبانيا موجة احتجاجات شعبية واسعة، امتدت لتشمل نحو 80 مظاهرة في مختلف المدن، على رأسها برشلونة ومدريد، للمطالبة بوقف فوري لما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية في غزة" والإفراج عن النشطاء الدوليين المحتجزين في أعقاب الاعتداء على "أسطول الصمود".

 برشلونة تتصدر الحراك بمسيرة تاريخية
وأشارت صحيفة "إل دياريو" الإسبانية إلى أن العاصمة القطلونية، برشلونة، شهدت يوم السبت 4 أكتوبر 2025، واحدة من أضخم المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في تاريخها الحديث، حيث احتشد عشرات الآلاف في شارع "باسيج دي جراسيا" استجابةً لدعوة أكثر من 600 نقابة ومنظمة مدنية. وشارك في المسيرة عمدة برشلونة، خومي كولبوني، إلى جانب قادة من أحزاب اليسار.


 امتداد الغضب الشعبي إلى 80 مدينة إسبانية
ولم يقتصر الحراك على برشلونة؛ بل شملت الفعاليات التضامنية مدنًا كبرى أخرى مثل #مدريد، بلنسية، إشبيلية، غرناطة، وقرطبة، لتصل حصيلة المظاهرات المؤيدة لفلسطين إلى حوالي 80 مظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
جاءت هذه الموجة الاحتجاجية ردًا على الاعتداء الصـ هـ يوني على "أسطول الصمود"، ما فجّر غضبًا شعبيًا.


نقلة نوعية في الموقف الأوروبي
تعكس هذه الموجة الواسعة من الاحتجاجات في إسبانيا تصاعد الوعي العام الأوروبي، الرافض للصمت والمكتفي بالشجب اللفظي، والضاغط باتجاه اتخاذ قرارات عملية لقطع كافة أشكال التعاون مع الاحتلال. 


ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا الحراك الشعبي يمثل "نقلة نوعية" في الموقف الأوروبي الداعم لغزة، مشددًا على أن الرأي العام أصبح يتقدم على المواقف الرسمية في مواجهة جرائم الاحتلال.

إسبانيا الإبادة الجماعية في غزة غزة أسطول الصمود برشلونة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

صينية السمك

بخلطة الأعشاب.. جربي طريقة عمل صينية السمك في الفرن

بالصور

طريقة عمل العجلة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد