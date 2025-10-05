إسبانيا تنتفض لوقف إبـ.ادة غزة وتطالب بالحرية لـ أسطول الصمود

شهدت إسبانيا موجة احتجاجات شعبية واسعة، امتدت لتشمل نحو 80 مظاهرة في مختلف المدن، على رأسها برشلونة ومدريد، للمطالبة بوقف فوري لما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية في غزة" والإفراج عن النشطاء الدوليين المحتجزين في أعقاب الاعتداء على "أسطول الصمود".

برشلونة تتصدر الحراك بمسيرة تاريخية

وأشارت صحيفة "إل دياريو" الإسبانية إلى أن العاصمة القطلونية، برشلونة، شهدت يوم السبت 4 أكتوبر 2025، واحدة من أضخم المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في تاريخها الحديث، حيث احتشد عشرات الآلاف في شارع "باسيج دي جراسيا" استجابةً لدعوة أكثر من 600 نقابة ومنظمة مدنية. وشارك في المسيرة عمدة برشلونة، خومي كولبوني، إلى جانب قادة من أحزاب اليسار.



امتداد الغضب الشعبي إلى 80 مدينة إسبانية

ولم يقتصر الحراك على برشلونة؛ بل شملت الفعاليات التضامنية مدنًا كبرى أخرى مثل #مدريد، بلنسية، إشبيلية، غرناطة، وقرطبة، لتصل حصيلة المظاهرات المؤيدة لفلسطين إلى حوالي 80 مظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جاءت هذه الموجة الاحتجاجية ردًا على الاعتداء الصـ هـ يوني على "أسطول الصمود"، ما فجّر غضبًا شعبيًا.



نقلة نوعية في الموقف الأوروبي

تعكس هذه الموجة الواسعة من الاحتجاجات في إسبانيا تصاعد الوعي العام الأوروبي، الرافض للصمت والمكتفي بالشجب اللفظي، والضاغط باتجاه اتخاذ قرارات عملية لقطع كافة أشكال التعاون مع الاحتلال.



ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا الحراك الشعبي يمثل "نقلة نوعية" في الموقف الأوروبي الداعم لغزة، مشددًا على أن الرأي العام أصبح يتقدم على المواقف الرسمية في مواجهة جرائم الاحتلال.