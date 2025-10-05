قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

5 أعمال لك بها أجر قيام الليل .. البحوث الإسلامية يوضح

إيمان طلعت

قال مجمع البحوث الإسلامية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن هناك أعمال تعادل قيام الليل ، المحافظة على أداء صلاة الفجر والعشاء في جماعة ، فقال رسول الله "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".

5 أعمال لك بها أجر قيام الليل

1- المحافظة على أداء صلاتي العشاء والفجر في جماعة

قال رسول الله ﷺ «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الصبح كله»

2-قراءة مائة آية من القرآن ليلا

قال رسول الله ﷺ «من قرأ مائه آية في لَيْلَهُ كتبت لَهُ قُلُوتُ لَيْلَهُ». 

3- قراءة الآيتان آخر سورة البقرة 

قال رسول الله ﷺ « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرَاهُمَا فِي لَيْلَةِ كَفَتَاهُ»

4- حسن الخلق 

قال رسول الله ﷺ «إِنَّ الرِّجَلَ لَيُدْرَكُ بِحُسْنِ خَلْفِهِ درجات، قائمِ اللَّيْلِ صائم النهار»

5- السعي على مصالح الأرامل والمساكين
قال رسول الله ﷺ «الساعي على الأرملة والمسكين كَالْمُجاهد في سبيل الله أو القائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النهار». 

وكذلك من الأعمال الصالحة التي تعدل ثواب قيام الليل ،قراءة مائة آية من القرآن ليلا ، فقد قال رسول الله "من قرأ مائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة".

كما أن من هذه الأعمال الصالحة قراءة الآيتان من آخر سورة البقرة ، فلقد قال رسول الله "آيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه".

أعمال تعدل قيام الليل

ومن هذه الأعمال ، حسن الخلق ، فلقد قال رسول الله "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار"

ومنها كذلك ، السعي على الأرامل والمساكين ، فلقد قال رسول الله "الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار".

هل الشفع والوتر من قيام الليل؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تعد صلاة ركعتي الشفع من قيام الليل؟ وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

وأجاب "وسام"، قائلًا: أن قيام الليل مصطلح كبير يشمل سنة العشاء، والشفع والوتر، وصلاة التهجد، والتراويح، وقراءة القرآن، والدعاء ليلًا، فكل هذا من قيام الليل.

وأضاف أن أى طاعة يؤديها الإنسان ليلًا من بعد العشاء الى قبل الفجر تسمى قيام ليل، فمن صلى الشفع والوتر فهو يكون قام الليل بالشفع والوتر أو من قام الليل بقراءة القرآن أو بالدعاء.

صلاة قيام الليل بين أذاني الفجر

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت
كما ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".

وأجاب عن السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا".

