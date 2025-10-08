قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف

عبد الرحمن سرحان

تواصلت تحركات حزب العدل في مختلف المحافظات استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تقدم عدد من مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم رسميًا في عدد من الدوائر، مؤكدين التزامهم برؤية الحزب القائمة على الكفاءة والنزاهة وخدمة المواطن.

في الجيزة، تقدّم الكاتب الصحفي إبراهيم العجمي بأوراق ترشحه رسميًا عن دائرة العمرانية والطالبية، مرشحًا فرديًا عن حزب العدل، وذلك مع بدء تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح صباح اليوم، والمقرر أن تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري. 

وأكد العجمي أن مشاركته تأتي دعمًا للعمل البرلماني الجاد، وتعبيرًا عن التزامه بخدمة أبناء الدائرة ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وفي محافظة الشرقية، تقدمت الدكتورة سحر عتمان، النائبة السابقة، بأوراق ترشحها عن دائرة بلبيس ومشتول السوق ممثلة عن الحزب، وحصلت على الرمز الانتخابي «الحصان».

وأكدت عتمان أن ترشحها يأتي استكمالًا لمسيرتها في العمل العام وخدمة أبناء الدائرة، مشيرة إلى أن برنامجها الانتخابي يركز على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم المرأة والشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الشرقية، مؤكدة أن حزب العدل يسعى إلى تقديم نموذج جاد في الممارسة السياسية يقوم على الكفاءة والنزاهة.

وفي محافظة قنا، تقدم النائب السابق محمود عبدالسلام الضبع بأوراق ترشحه عن دائرة مركز قنا ممثلًا عن الحزب، مؤكدًا أن ترشحه يأتي استمرارًا لخدمة أبناء الدائرة تحت قبة البرلمان.

وأوضح الضبع أن برنامجه الانتخابي يركز على تحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الشباب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون حقيقي بين نواب البرلمان والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي محافظة بني سويف، أعلن علي فايز الفرجاني ترشحه عن دائرة ناصر والواسطى ممثلًا عن حزب العدل، تحت الرمز الانتخابي «الحصان»، وحمل الرقم (4) في كشوف المرشحين، مؤكدًا ثقته في وعي أبناء الدائرة وقدرتهم على اختيار من يمثلهم بصدق تحت قبة البرلمان.

كما تقدّم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأوراق ترشحه عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، مؤكدًا أن الحزب يشارك في الاستحقاق الانتخابي المقبل برؤية واضحة تستهدف تعزيز المشاركة السياسية، ودعم الشفافية، وتمكين الشباب والمرأة في العمل العام.

ويأتي ذلك ضمن خطة حزب العدل للدفع بعدد من المرشحين في مختلف المحافظات، في إطار سعيه إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة، والمساهمة في بناء برلمان يعبر عن صوت المواطن المصري الحقيقي.

